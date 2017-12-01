Ekonomi Bakanı Zeybekci Tokat'ta

TOKAT (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tokat'ta şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı anma programına iştirak etti.

Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Programda şehidin akrabası olan AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve diğer akrabaları gözyaşlarına hakim olmadı.

Programda konuşan şehidin oğlu Berkay Aydın, "Babam ile gurur duyuyorum." dedi.

Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesinde jandarma tarafından Aydın anısına yaptırılan bölüm Zeybekci tarafından açıldı.

Bakan Zeybekci, tişörtlerinde şehit Aydın'ın fotoğrafı olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zeybekci ayrıca Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, haziran ayında Şırnak'ın Şenoba beldesinden havalanan helikopterin yüksek gerilim hattına takılıp düşmesi sonucu şehit olmuştu.





