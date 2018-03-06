Ekonomi Bakanlığı’ndan Danimarka çıkarması

KOPENHAG (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Danimarka şubesinin Ekonomi Bakanlığı iş birliği ile düzenlediği seminerde, Danimarka’daki Türk iş adamlarına Türkiye’deki yatırım imkanları, yatırım ve ihracat teşvikleri anlatıldı.



Başkent Kopenhag’daki Tivoli Hotel’de gerçekleşen seminere, Türkiye’den Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal’ın yanı sıra bakanlığın üst düzey bürokratları Mehmet Yurdal Şahin, Mehmet Ali Kılıçkaya, Fırat Yeltekin ve Kayahan Kaya katılırken, Kopenhag Ticaret Başmüşaviri Emine Şendil de etkinlikte hazır bulundu.

Afrin’de şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşuyla başlayan seminerde açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Danimarka Şubesi Başkanı Latif İbişoğlu, davetli iş adamlarına çağrıda bulunarak, teşvik ve hibelerden yararlanmalarını tavsiye etti.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal ise yaptığı konuşmada, dünyada başka hiçbir ülkenin Türkiye kadar iş adamlarına destek olmadığını belirtti.

Kendilerine destekler için nasıl kaynak oluşturulduğu sorusunun sık sık sorulduğunu kaydeden Bal, bu sorunun cevabının Türkiye’nin önceki yıllarda ödediği faizlerde gizli olduğunu vurguladı.

2000’li yılların başına kadar çok yüksek faizler ödeyen Türkiye’nin borç ödeyen ülke konumundan, borç veren ülke konumuna ulaştığını belirten Bal, daha önce faize ödenen paranın, şimdilerde ise iş adamlarına teşvik ve hibe olarak dağıtıldığını kaydetti.



Seminerde, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili Dr. Mehmet Yurdal Şahin, “Türkiye’de yatırımlara uygulanan devlet yardımları”, İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya ise “İhracata yönelik destekler” konularını anlattı.



Yurt dışında yaşayan Türklerin de Türkiye’de şirket kurarak teşvik ve hibelerden yararlanabileceğinin altının çizildiği seminerde, Türkiye’den bir firmanın bayiliğini alacak olan yurt dışındaki Türklerin, bayilik aldığı firmanın Ekonomi Bakanlığı’ndan alacağı desteklerden yararlanabileceği de vurgulandı.



Seminer, MÜSİAD Danimarka şubesi yetkililerinin, etkinliğe katılan Ekonomi Bakanlığı bürokratları adına Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği’ne (Çekud) yaptığı fidan bağışı belgesinin takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.