Ekonomi basını

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) geleneksel "Yılbaşı Buluşması"nın 12'ncisi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimlerin bir araya geldiği etkinlik, terör ve demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, Türkiye'nin 2016'da belki 100 yılda görülebilecek zorluklar yaşadığını ifade ederek, "İnşallah 2017, bu zorlukların aşıldığı, barış, kardeşlik ve dostluğun pekiştiği, ekonominin çok öne çıktığı bir yıl olur." dedi.

Toprak, 800'e yakın üyesiyle EGD'nin büyük dayanışma örneği sergileyen ve ülkedeki gelişmeler karşısında önemli refleksler gösteren bir dernek olduğunu söyledi.

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz de EGD’nin, çalışmalarıyla sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil ettiğini belirterek, EGD üyelerine hitaben, "Türkiye'de farklı yöntemlerle sürekli gündemi değiştirme gayretleri karşısında ülkenin olumlu yönleriyle ele alınması için emek veren sizlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği, zorlu bir yılın geride kaldığını vurgulayan Akyüz, şunları kaydetti:

"2016, dünya genelinde ticaretin yavaşladığı, büyüme rakamlarının düştüğü bir yıl oldu. Türkiye ekonomisini bu gelişmelerden bağımsız değerlendirmek elbette mümkün değil. Sanayiciler ve ihracatçılar olarak, yıl genelinde birçok olumsuzlukla mücadele ettik. İhracatçılarımız buna karşın gayretli bir çalışma içerisinde oldu. Üretmeye, çalışmaya devam ettik, edeceğiz. Geçmişte daha zor sınavlardan da geçtik ve üstesinden gelmeyi başardık. Birlik ve beraberlik ruhumuzu koruduğumuz sürece her türlü zorluğu atlatarak hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Her şeye rağmen moralleri bozmadan, ülkemizin geleceğine olan inancımızla yolumuza devam etmemiz gerekiyor."





- "Türkiye'de dünyaya örnek bir ekonomi gazeteciliği var"





İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise söz konusu etkinlik ile her yıl EGD'nin, ekonominin önemli noktalarında bulunan isimleri bir araya getirdiğini, ekonomi gazeteciliğinin hangi koşullardan bugüne geldiğine şahitlik ettiğini söyledi.

Bahçıvan, "Rahmetli babam döneminden beri bu alandaki çok kıymetli dostların içindeyim. Gazetelerde neredeyse birkaç santimlik ekonomi haberleri okuyabiliyorken, bugün çok şükür Türkiyemizde sayfalar dolusu ve dünyaya örnek olan bir ekonomi gazeteciliği gerçeği var. Hem kendi sektörleri hem de ülke ve dünyadaki bütün sıkıntılara rağmen işlerini severek ve saygı duyarak yapan, bu işi bu noktaya getiren tüm değerli dostları canı gönülden kutluyorum." şeklinde konuştu.

Ekonomi gazeteciliğinin gelecek yıllarda da Türkiye ekonomisine rehberlik edecek kıymetli kazanımlar sağlayacağına inandığını ifade eden Bahçıvan, gelecek yılın 2016'dan daha fazla huzur, barış, mutluluk ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.





- AA Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu'na plaket





Etkinlikte konuşmaların ardından ekonomi gazeteciliğinin basında kurumsallaşması ve kalıcı hale gelmesine katkı sunan yayın yönetmenlerine plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun plaketini AA Finans Haberleri Editörü Yılmaz Yıldız aldı.

Yılmaz Yıldız, ödülün kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, AA'nın, son dönemde finans ve ekonomi haberlerine yaptığı yatırımlarla dikkati çektiğini söyledi.

Etkinlikte, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Veysi Şahin, Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Yeni Çağ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hayri Köklü, Yeni Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Okan Sarıkaya, Gözlem Gazetesi Kurucusu Çetin Gürel, Para Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Demir, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen Ocakoğlu, Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Toros, Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, Anka Haber Ajansı Genel Müdürü Veli Özdemir, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Derin Ekonomi dergisi Yazı İşleri Müdürü Aşkın Baysal, Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak ve Turcomoney Genel Yayın Yönetmeni Kazım Kılıç da plaket aldı.





- Mustafa Koç'a vefa plaketi





EGD Yılbaşı Buluşması'nda, bu yıl hayatını kaybeden iş adamları da unutulmadı. 2016'da vefat eden iş adamlarından Mustafa Koç, İshak Alaton, İbrahim Bodur ve Mecit Bahçıvan adına vefa plaketi verildi.

Mustafa Koç adına verilen plaketi, Koç Holding Medya İlişkiler Müdürü Yeliz Öz Kara, EGD Başkan Yardımcısı ve AA Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Arslan'ın elinden aldı.

İletişim ve medya ilişkileri yönetiminde mesleki ilkeler taahhütnamesine katkıları dolayısıyla Bilişim Muhabirleri Derneği Başkanı Musa Savaş, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği Başkanı Ergun Gümrah, Kurumsal İletişimciler Derneği Başkanı Bengi Vargül, Reklam Verenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Vahap Munyar, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı Gonca Karakaş, TOBB Medya ve İletişim Meclisi Başkanı Hakan Güldağ, İletişim Araştırmaları Derneği Başkanı Aysel Aziz, Grup 7 İletişim Danışmanlığı Başkanı Cengiz Turhan ve Ünite İletişim Yürütme Kurulu Başkanı Işıl Arıdağ'a teşekkür plaketi verildi.

EGD'ye katkıları dolayısıyla teşekkür plaketi alan diğer isimler ise Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Arçelik Genel Müdürü Hakan Hamdi Bulgurlu, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Shell Türkiye Ülke İletişim Müdürü Meltem Okyar Perdeci, Daikin Yönetim Kurulu üyesi Zeki Özen ve Tracemark Ajans Başkanı Salih Karahan oldu.

Etkinliğe eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da katıldı.

