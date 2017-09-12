Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Keskin:

ANKARA (AA) - Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Servet Keskin, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koymak için meydanlarda olduklarını hatırlatarak, "Bugün de hainlerin yargılanmalarını takip etmek için sonuna kadar nöbette olacağız." dedi.

Keskin, Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın duruşmasını takip etmek için geldiği Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsü önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain kalkışmasına karşı, geçmişte de pek çok kez şanlı zaferler kazanan Türk milletinin, 15 Temmuz gecesinde de yine tarihi bir cevap verdiğini ifade etti.

Ekonomi Kulübü olarak 15 Temmuz gecesi çatışmaların en yoğun anlarında tereddüt etmeden, tüm üyelerine kalkışmaya karşı dik durmasını telkin eden mesajlar gönderdiklerini aktaran Keskin, o gece bir üyelerini şehit verdiklerini, birçok da gazi unvanına sahip üyeleri olduğunu dile getirdi.

Servet Keskin, her platformda bu hain örgüt ve vatana göz diken tüm terör örgütlerine karşı mücadele ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün de FETÖ mensuplarının darbe girişiminden dolayı yargılandıkları davayı takip etmek için toplandık. Yargılamaları ilk günden sonuna kadar takip edeceğiz. Hainlere hesap sorulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Ekonomi Kulübü olarak, milli iradeye ve demokrasiye her zaman sahip çıkarak değerlerimizden aldığımız ilhamla ve dava bilinciyle göz bebeğimiz vatanımız için çalışacağız. Bu kutlu davada her daim devletimizin ve kahraman milletimizin yanında olacağız. O gece darbecilere karşı koymak için nasıl meydanda olduysak, bugün de hainlerin yargılanmalarını takip etmek için sonuna kadar nöbette olacağız."

Vatan ve bayrak için hayatını feda eden başta Ekonomi Kulübü üyesi şehit Emin Güner olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Keskin, gazilere ise minnet duygularını ilettiklerini sözlerine ekledi.