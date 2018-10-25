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Ekonomi Politikaları Kurulu toplandı

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Ekonomi Politikaları Kurulu toplantısı 1 saat 35 dakika sürdü

Ekonomi Politikaları Kurulu toplandı
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve basına kapalı gerçekleşen toplantı, 1 saat 35 dakika sürdü.

Toplantıda, Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri Nihat Zeybekci, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Yiğit Bulut, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Doç. Dr. Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın, Prof. Dr. Servet Bayındır ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

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Ekonomi Politikaları Kurulu ToplandıEkonomi Politikaları Kurulu ToplantısıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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