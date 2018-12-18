Ekonomide 2018 böyle geçti (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ekonomik saldırılara karşı mücadelesine Katar'dan destek geldi, iki ülke arasında 15 milyar dolarlık yatırım paketi anlaşması imzalandı

AA muhabirlerinin derlemelerine göre, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle büyük bir dönüşüm yaşandı. Ekonomiyle ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin uyum düzenlemeleri hayata geçirildi, bazı kuruluşlar yeniden yapılandırıldı.

Bazı bakanlıkların birleştirildiği yeni sistemin ilk kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. Yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine de eski Maliye Bakanı Naci Ağbal getirildi.

Ekonomide ağustosta başlayan spekülatif saldırılarla mücadele için bir dizi önlem hayata geçirildi. Türk lirası mevduat getirisinden alınan vergi oranı düşürülerek 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında vergi oranı sıfırlandı. Bununla birlikte döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artış yapıldı.

Bu döneme damga vuran konulardan biri, Türkiye-ABD arasındaki gerilimin ekonomik ilişkilere de yansıması oldu. ABD'nin, Türkiye'ye demir-çelik ve alüminyum ürünleri için ek vergi getirmesi kararı üzerine Türkiye karşı hamlede bulundu. Ticaret Bakanlığı, ABD menşeli çok sayıda ürünün ithalatında ek mali yükümlülük oranlarını yüzde 100 artırdı. Bakanlık, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergilerini Dünya Ticaret Örgütüne taşıdı.

- Katar'dan 15 milyar dolar

Türkiye'ye, ekonomik saldırılara karşı mücadelesinde en büyük katkı Katar'dan geldi. Türkiye ve Katar merkez bankaları 15 milyar dolarlık yatırım paketinin ilk adımını, ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalayarak attı.

Kamu idareleriyle bazı fonlar ve döner sermayelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemeye gidildi.

- Devlet vatandaşla barıştı

Yaz aylarında çıkarılan torba yasalarla vatandaş ve bazı sektörlerin rahatlatılması sağlandı. "Varlık Barışı"na ilişkin vergi düzenlemesi, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı yasalaştı.

Akaryakıt ürünleriyle ilgili petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı fiyat artışlarında ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine yönelik düzenlemeler vatandaşın cebini rahatlattı.

Doğan Holding'in medya sektöründe faaliyet gösteren Hürriyet Gazetesi, CNNTürk Televizyonu, Doğan Haber Ajansı gibi markalarının da aralarında bulunduğu bağlı ortaklıkları 916 milyon dolar bedelle Demirören Grubu tarafından devralındı.

- Savunma ve yerli otomobilde önemli adımlar

Türkiye'de bu dönemde savunma sanayisi ve yüksek teknoloji alanlarda önemli adımlar atıldı, bu alanlara yeni destekler getirildi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşu tamamlandı. Bu şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) payı yüzde 5 olarak belirlendi.

ALTAY Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalanırken, Türkiye'nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağının teslimatı için Teksas-Fort Worth'te tören düzenlendi.

TSK'nın taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilen Atak helikopteri ise sahadaki başarısına ihracatı da ekledi. 30 Atak helikopteri için Pakistan ile imzalar atıldı.



Sanayicilere yönelik 1,2 milyar liralık yeni destek programı devreye sokuldu. Sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketi açıklandı.

Milli Muharip Uçak, raylı sistem aracı, yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör, dizel motor üretimi projeleri "süper teşvik" kapsamına alındı.

2018 yılında ekonomide öne çıkan olaylar şöyle:

5 Mayıs

- Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi.

7 Mayıs



- Rekabet Kurulunca, Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınmasıyla Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının özelleştirilmesi işlemlerine izin verildi.

10 Mayıs



- Türkşeker'e ait Ilgın Şeker Fabrikası'nın, 637 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.



- Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,4 kişi oldu. Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 25,2 ile konut ve kira harcamaları aldı.



11 Mayıs



- Yurt dışından getirilen varlığa ilişkin vergi düzenlemesi, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.



15 Mayıs



- İşsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan azalarak yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 546 bin kişi gerileyerek 3 milyon 354 bin kişi oldu.



- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 74. Genel Kurulunda yapılan seçimde, geçerli oyların tamamını alan Rifat Hisarcıklıoğlu 4 yıl süreyle yeniden TOBB Başkanı seçildi.



16 Mayıs



- Sanayi üretimi martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6, bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 121 değerine çıktı.

17 Mayıs



- Akaryakıt ürünlerinin yurt içi rafineri çıkış tutarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine yönelik düzenleme yapıldı.



18 Mayıs



- Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde de uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.



- Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 1,6 azalarak 1 milyon 291 bin 55 oldu.

25 Mayıs

- TSK'nın taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilen Atak helikopteri, sahadaki başarısına ihracatı da ekledi. 30 Atak helikopteri için Pakistan ile imzalar atıldı.

31 Mayıs



- İhracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 15,6 artışla 20 milyar 554 milyon dolar oldu.

1 Haziran

- Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Türkşeker'e ait Elbistan, Alpullu, Burdur ve Muş şeker fabrikalarının satışı onaylandı.

2 Haziran

- Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşu tamamlandı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Türkiye'nin Otomobili için kurulan şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı yüzde 5 oldu.

4 Haziran

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,62, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,79 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 20,16 oldu.

5 Haziran

- Özelleştirme Yüksek Kurulunca, Türkşeker'e ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının satışına onay verildi.



7 Haziran

- Antarktika'ya kurulacak Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü'nün yeri Horseshoe Adası olarak belirlendi.

11 Haziran

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin GSYH sonuçlarını açıkladı.Türkiye ekonomisi yılın birinci çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü (Oran daha sonra yüzde 7,2 olarak revize edildi). Söz konusu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 21,9 artarak 889 milyar 231 milyon lira olarak gerçekleşti.

- 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi indirimi uygulanmasına ilişkin tebliğ yürürlüğe girdi.



13 Haziran

- TÜİK'e göre, sanayi üretimi nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 115,6 değerine ulaştı.



14 Haziran

- ALTAY Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalandı.

18 Haziran

- TÜİK'e göre işsizlik oranı martta geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puan düşüşle yüzde 10,1 oldu. İşsiz sayısı 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişiye geriledi. Martta genç işsizlik oranı 3,7 puanlık azalışla yüzde 17,7'ye indi.

21 Haziran

- Türkiye'nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi'nde önemli bir gelişme gerçekleşti. Proje kapsamındaki ilk uçağın Türkiye'ye teslimatı için Teksas-Fort Worth'te tören düzenlendi.

22 Haziran

- Bakanlar Kurulu kararıyla Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapıldı. Müzik aletleri, spor malzemeleri, oyuncak ve çocuk arabaları imalatı, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler kapsamına alındı. Modern sera, yüksek kapasiteli entegre hayvancılık, 5 milyon liranın üzerindeki atık geri kazanım ve bertaraf tesisi, yaşlı ve engelli bakım köyleri, esenlik tesisleriyle asgari 500 milyon lira tutarındaki orta yüksek teknolojili yatırımlar "öncelikli yatırımlar" kapsamına dahil edildi. Yüksek kapasiteli entegre hayvancılık ve modern sera yatırımlarında faiz desteklerinin oranları yükseltildi. Hava araçları kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları asgari 20 milyon lirayı bulması halinde "öncelikli yatırım" olarak belirlendi.

23 Haziran



- Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.



24 Haziran



- Bakanlar Kurulu kararıyla bir işletmenin ''küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ)'' olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 125 milyon lira olarak belirlendi. Bu rakam, daha önce 40 milyon liraydı.

26 Haziran



- Bakanlar Kurulu kararıyla aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin bulunduğu ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına ek mali yükümlülük getirildi.



27 Haziran

- Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik ve elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı bin 882 ham maddenin gümrük vergileri sıfırlandı.



28 Haziran

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı yayımlandı. Türk tasarımının küresel bir marka olması vizyonuyla hazırlanan eylem planına göre, uygulanacak stratejiler 5 temel hedef kapsamında 20 eylem altında toplandı.

29 Haziran



- Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalatı yüzde 5,5 artışla 22 milyar 65 milyon dolar oldu. Mayıs ayında dış ticaret açığı ise yüzde 5,7 yükselerek 7 milyar 759 milyon dolara çıktı.

3 Temmuz

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 2,61, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,03 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,71 oldu.



- Enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 artış yapıldı. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükseltildi.



4 Temmuz



- Yurt dışında bulunan varlıklarını 30 Kasım'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmesinin önü açıldı.



6 Temmuz



- TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülen IŞIN Projesi kapsamında geliştirilen Işın Lazer Sistemi ve Araca Monteli Fiber Lazer Sistemi ile yapılan atışlarda çelik plakalar başarıyla tahrip edildi.



8 Temmuz



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Tekirdağ'daki tren kazasının aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 numaralı trenin Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği belirtildi. Olayda 25 kişi hayatını kaybetmişti.



9 Temmuz



- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte ekonomiyle ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara yönelik uyum düzenlemeleri çıkarıldı. Maliye Bakanlığının adı "Hazine ve Maliye Bakanlığı" olurken, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı düzenlemeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adıyla görevlendirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının adı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birleştirilerek Ticaret Bakanlığına dönüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda değişikliğe gidilirken, bankanın hükümetle ilişkisinin, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla sağlanması karara bağlandı.



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine üyelerini açıkladı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank olurken, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığına ise Albaraka Türk Katılım Bankası, BİM AŞ ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de yönetim kurulu üyeliklerini sürdüren Bekir Pakdemirli getirildi.

16 Temmuz

- İşsizlik oranı nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan düşüşle yüzde 9,6 oldu. İşsiz sayısı 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye geriledi.

- Merkezi yönetim bütçesi ocak-haziran döneminde 46,1 milyar lira açık verdi.



17 Temmuz

- Sanayi üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı, bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.



23 Temmuz

- Rekabet Kurulunca, Türk Hava Yolları Teknik AŞ ile HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında ortak bir girişim şirketi kurulmasına onay verildi.



24 Temmuz

- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı kuruldu.



- "Kanal İstanbul" ve benzeri su yolu projelerinin, yap-işlet-devret modeli kapsamında yapılmasını sağlama görevi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına verildi.



25 Temmuz

- Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine getirildi.



26 Temmuz

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını bildirdi.



31 Temmuz

- TÜİK'e göre, ihracat haziranda yıllık bazda yüzde 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat yüzde 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar oldu.



3 Ağustos

- Enflasyon, temmuz ayında yüzde 0,55 artarken, yıllık bazda yüzde 15,85 oldu. Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 12,86 ile limonda gerçekleşti.



- Milli Muharip Uçak, raylı sistem aracı, yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör, dizel motor üretimininde aralarında olduğu projeler "süper teşvik" kapsamına alındı.



- Rekabet Kurulunca, Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetlerinde rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına ilişkin Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.



- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin göreve geldikten sonraki "ilk 100 günlük hedefi" kamuoyuyla paylaşıldı. Hedefler arasında ekonominin çeşitli alanlarına yönelik projeler de yer aldı.



9 Ağustos



- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleriyle bazı fonlar ve bunların döner sermayelerinin mali kaynaklarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.



- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Yeni Ekonomi Yaklaşımı" duyurusunda, Türk bankacılık sisteminin sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları etkin biçimde yönetebilecek konumda olduğu belirtildi.

10 Ağustos

- Ticaret Bakanlığı, ABD yönetimi tarafından duyurulan çelik ve alüminyuma ek vergilerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu bildirdi.



13 Ağustos



- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanmaya ilişkin, "Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık. Piyasaları rahatlatmak amaçlı kurumlarımız gerekli adımları atacak. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler Türk lirasına döndürülmeyecek." açıklamasında bulundu.



- Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi. ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN'ın yer aldığı listeye STM de ilk kez girdi.



- BTK tarafından, sosyal medyada "Dövizlerin devlet eliyle Türk lirasına çevrileceği" ve "Dolar kurunun sabitleneceği" iddialarını yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlatıldı.



14 Ağustos



- Sanayicilere yönelik 1,2 milyar liralık yeni destek programı devreye sokuldu.



15 Ağustos



- ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



- İşsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 oldu. İşsiz sayısı 89 bin kişi azalışla 3 milyon 136 bin kişiye düştü.



17 Ağustos

- Uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip insansız hava aracı ANKA-S ile milli uydu üzerinden MAM-L mühimmatlı atış testleri başarıyla tamamlandı.



- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesi sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı. Bu kapsamda, KOSGEB alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme getirildi, Ar-Ge desteklerine kur farkı ayarı yapıldı, organize sanayi bölgelerinde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi, yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırıldı.

20 Ağustos



- Türkiye ve Katar merkez bankaları 15 milyar dolarlık yatırım paketinin ilk adımını, ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalayarak attı.



- Ticaret Bakanlığı, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatıldığını bildirdi.



29 Ağustos



- TÜİK'e göre, ihracat temmuzda yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar oldu. Böylece ihracatta tüm zamanların en yüksek temmuz ayı rakamı yakalanmış oldu.



31 Ağustos



- Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat getirisinden alınan vergi oranı düşürüldü, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı. Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artışa gidildi, 6 aya kadar vadeli hesaplarda kesinti oranı yüzde 20'ye çekildi.



- Ticaret Bakanlığı, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılmasını, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına aldı.



- "Varlık barışı" olarak bilinen düzenleme kapsamında, tam mükellefiyete tabi gerçek kişi ve kurumların kazançlarını Türkiye'ye transfer etme süreleri 6 ay uzatıldı.

(Sürecek)