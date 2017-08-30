"Ekonomik çıkarları uğruna Arakan'daki zulme sessizler"

ANKARA (AA) - DİLDAR BAYKAN - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Said Demir, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılara ilişkin "Küresel güç ABD ve Batılı devletler ile bölgesel güç Hindistan ve Çin, Myanmar'daki ekonomik çıkarları uğruna Arakan'daki katliama sessiz kalıyor." dedi.

Demir, AA muhabirinin Myanmar'da ordunun Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamları hakkında değerlendirmede bulundu.

Arakan'da ciddi miktarda doğalgaz rezervlerinin tespit edildiğini belirten Demir, eyaletten geçen Kaladan Nehri'nin de gerek çevresinde bulundurduğu endüstriyel ağaçlar gerekse uluslararası taşımacılık açısından ciddi önem taşıdığına işaret etti.

Ayrıca Çin'in, Ortadoğu'dan aldığı petrolü Malakka Boğazı yerine Bengal Körfezi ve Arakan'dan geçirdiği boru hattıyla ülkesine getirmesinin maliyeti neredeyse yarı yarıya düşürdüğüne dikkati çeken Demir, tüm bu nedenlerle Batılı ve bölgesel güçlerin Myanmar üzerinde hesaplarının bulunduğunu vurguladı.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef Ortadoğu'da olduğu gibi Myanmar'da da Müslümanlar yeraltı zenginliklerinin üzerinde ve bu büyük güçlerin ağzını sulandırıyor. Batı açısından bu ülke iyi ve yeni bir pazar. Çin ve Hindistan açısından da öyle. Çin'in ekonomik olarak buradan birtakım beklentileri var. Bu bölgenin kaymağını 1962'de kurulan Maoist askeri rejim üzerinden Çin yemiştir. Çin, bu çıkarların ABD'nin eline geçmesini istemiyor. 2012'den bu yana Arakan'da katliam yapılan yerler, genellikle Çin'in petrol boru hattı üzerinde bulunuyor.

Tüm bu ekonomik nedenlerle, Myanmar'dan beklentisi olan devletler bu katliamı görmezden geliyor, katliamı kınadıklarında da bu ülkeyle ilişkilerinin zedelenmesinden ve ekonomik sıkıntı yaşamaktan korkuyorlar. Kısacası küresel güç ABD ve Batılı devletler ile bölgesel güç Hindistan ve Çin, Myanmar'daki ekonomik çıkarları uğruna Arakan'daki katliama sessiz kalıyor."

- "Burada ırksal değil dini soykırım var"

Myanmar'da 70 farklı etnik grup bulunmasına rağmen bunların büyük çoğunluğunu Budistlerin oluşturduğunu belirten Demir, "Burada Budistler dışında Hristiyan ve Müslümanlar var. Hristiyanların arkasında Batı var." dedi.

Demir, hükümetin tüm etnik grupları Budizm potasında eritmek istediğine, Müslümanları da bunun önünde engel olarak gördüğüne işaret eden Demir, "Burada ırksal değil dini bir soykırım var. Arakanlıların tek suçu Müslüman olmaları." ifadelerini kullandı.

Demir, Myanmar yönetiminin sadece Arakanlı Müslümanları katletmediğini, 2012'de "yerli Burma Müslümanlarını" da hedef gösterdiğini savundu.



