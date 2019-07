Ekonomik Fenomen ViaPort

Ekonomik bir fenomen olarakmarina bünyesindeki modern turizmin yenilikci yüzü eğitsel eğlenceli üniteleriyle, Korsan adası, TemaParkı, ViaSea Parkı, Aslanpark, ViaSea Akvaryum’un tur operatörlüğünü yapan MK Travel Yönetim Kurul Başkanıile Sultanahmet’deki ofisinde, turizm endüstrisinin ülke ekonomisi ve sosyo-kültürel alan üzerindeki etkisi hakkında söyleşi gerçekleştiriyoruz.MK Travel Başkanı Muammer Kaya anlaşma sağladıkları ziyaretci sayısının en az on misli hedefi geçeceğini Tuzla VIAPORT marinada bulunan parkların yerli yabancı ziyaretcilerle çok ilgi gördüğünü söyleyerek, turizmin ekonomi üzerindeki pay büyüklüğünün genel bir yapısını değerlendiriyor.“Turizm, bazı ülkelerdeki gelirin ana bileşenlerinden biri olan ekonomisinin ve küresel işbirliğinin gelişmesini etkileyen, çok yönlü bir ekonomidir. En önemli döviz kazanç kaynağı, ödemeler dengesinin büyümesini teşvik eden bir faktör olup endüstriyel bir yapıya sahiptir. Yeni işler yaratır ve genellikle yeni alanların gelişiminde öncüdür ve ulusal ekonominin hızlandırılmış gelişimi için bir katalizördür. Ulusal gelirin turizm konusunda uzmanlaşmış ülkeler lehine yeniden dağıtılması için bir mekanizma olarak hareket eder. Milli gelirin artışı, istihdam ve yerel altyapının geliştirilmesi ve yerel halkın yaşam standartlarının artmasının bir çarpanıdır.Yüksek düzeyde verimlilik ve hızlı yatırım getirisi ile karakterize edilen, doğanın ve kültürel mirasın korunmasında etkili bir araç olarak hareket eder. Çünkü kaynak tabanının temelini oluşturan bu unsurlar, ekonominin ve insan faaliyetlerinin hemen hemen tüm sektörleriyle uyumludur. İnsanların rekreasyon ortamındaki potansiyel farkını yaratan farklılıkları ve belirsizlikleridir, bu da insanların ihtiyaçlarını ve yerlerini değiştirmelerini sağlar.”şeklinde özetliyor.“İşte bu nedenleMarina’daki sunulan farklı etkinliklerin Yeni bir pazarlara açılımını sağlamak adına inancımızdan karşılıklı tercihli tur operatörlüğünü üstlendik. ViaPort bünyesindeki parklar, turizm etkinlikleri, müşteri sadakatini arttırır. Turizm etkinlik yönetimi, düzenli müşterilerin sadakatini arttırır. Bu nedenle müşteriler başka seçenekleri aramak yerine genellikle ziyaret ettikleri tesise veya yere bağlı kalmayı tercih ederler.”Etkinliklerin temel turizm hedefi, kentsel yenilemenin katalizörü olarak hizmet etmek için daha fazla turist çekmek ve genel mekana katkıda bulunan pozitif bir hedef imajı oluşturmak için hedefin altyapı ve turizm kapasitesini arttırmaktır.Ofisdeki söyleşi sonrasında, ertesi gün İstanbul Tuzla’da bulunan ViaPort Marina bünyesindeki Korsan Adası, Tema Parkı ikinci kez ziyaret ediyoruz.Korsan Eğlence adası aynı zamanda hayvanları ve dünya vahşi harikalarını korumak için konuklara ilham veren ve ilham veren deneyimleri sunan lider bir tema parkı ve cazibe eğlence merkezi .Bölgesel tema parklarından oluşturulan portföyde, unutulmaz deneyimler sunan güçlü bir eğlence çekiciliğe sahipEşsiz hayvan koleksiyon sergiliyor ve farklı çeşitli gösteriler bulunuyor.ViaPort Marina tüm markaların mağazaların bulunduğu AVM caddesi İstanbul’un en çok zevkle dolaşılabilen kısımlarından. Dünyanın her yerinden gelen mutfaklar mevcut, farklı kültürlerin tadına bakmak mümkün, Alaçatı sokak restaurantlar, Akdeniz karakteristiğini tüm ayrınlarıyla yansıtıyor.Tema parkı çocukların, yetişkinlerin ve adrenalin tutkunların gözde yeri.57 saniye süren, 2,5 saniyede 115 km hıza ulaşan, 55 metreden serbest düşüş hissini yaşatan, Dünya’nın en heyecan veren roller coasterlarından biri sayılan fenomen Red Fire ve kontrollü olarak adrenaline doyururan, 70 km hıza ulaşan Nautılus aile treni başda olmak üzere pek çok adrenalin ünitesi olan parkda ayrıca daha eğlenceli heyecansız çocuklara ve yetişkinlere yönelik tercihli tesisler mevcut. Sinema ve Game Center ve pek çok hizmet sunan alanları ziyaret için tam gün yetmez.Sea Akvaryum, büyüleyici huzur veren, tuzlu su ve tatlı su balıklarının karışımına ev sahipliği yapmaktadır. Güzel akvaryumları keşfedin, besleyin ve çok daha fazlasını yapın. Fauna- Flora akvaryumda çeşitli balık koleksiyonunda, balıkların dünyasıyla okyanusların, denizlerin, nehirlerin derinliklerine dalın. Doğaya dayalı turizmin mercan resiflerin güzelliklerini görün. Bu deniz canlılarının tüm isimlerini incelemek bile çok zaman alıcı, binlerce türü çok şaşırtıcı. Her akvaryum tür balıkları su ve bitki örtüsü orijinal yerinden gelme. Vahşi deniz balıkları köpek balıkları akvaryum tünelde başınızın üzerindeGenel olarak dalgıçlar suyun berrak olduğu, sıcak havaların ve deniz yaşamının bol olduğu yerler ararlar ve genellikle mercan resifleri olan bölgeleri ziyaret etmeyi seçerler. Çünkü renkli ve yoğun yaşamları vardır ve birçok balık türüne barınak sağlarlar. İşte Dalgıç gibi tüm dünya okyanusları, dünya denizleri ayaklarınızın altında. Aynı zamanda öğrenciler için iyi bir eğitici bilgiler içeren ortam.Nesli tükenmekte olan türler dahil egzotik vahşi yırtıcı, şaşırtıcı, harika hayvanlar aslan- kaplan faunası ve doğal ortam dekorlu florası en ince ayrıntısıyla bu gelişmiş parkda. Vahşi yaşamı doyasıya gözlemliyorsunuz. Hayran bırakan vahşi hayatı izlerken bakıcılarıyla konuşarak, hayvancılık, davranış yönetimi, veterinerlik bakımı ve hayvan refahı alanlarında bilgilerinizi derinleştirin. Aslan Park ViaPort Marina’nın gözde mekanlardan, gerçekten pastoral bir destinasyon, cazibe merkezlerdan biriDünya saylı beyaz aslan türün ikisi Aslanparkda mevcut. Günde çok az, belirli ziyaretci sayı nisbetinde ( Anlaşma imzalayarak), Bengal kaplanı ve Beyaz Aslan yavrusunu kafesinde ziyaret edebilir ve sevebilirsinizMK Travel acentadan alınan biletlerle günde farklı saatlerde, üç sefer, Taksim’den hareket eden kara transferi ve Yeni kapı!dan her gün saat 11 00 de hareket eden İDO deniz otobüsü ile Tuzla’ya ücretsiz gidebiliyorsunuz.