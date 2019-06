Ekonomik ve Ekolojik Kahraman: EGD

Bugün de Ekonomi Gazetecileri Derneği’nden (EGD) ve ödül töreninden söz etmek istiyorum. Düzenledikleri son 3 ödül törenine katılma fırsatı yakaladığım bu çatı, bu yıl da 11.’sini düzenledikleri Ekonomi Basını Ödül Töreni’ni Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirdi. Doğrusu katılım çok yüksekti. Devlet erkânı, iş dünyası, ekonomi basını ve sivil toplum kuruluşlarından çok önemli isimler gördüm. Ekonomi basınının ve bu ödül töreninin önemini vurgulayan konuşmalar yaptılar. Sonrasında tüm ulusal medya gece ile ilgili haberlere çokça yer verdi. Yazılı medya gece ile ilgili manşetler attı. Törene katılan devlet erkânı, böyle bir gece düzenlediği için EGD’ye teşekkürlerini sundu. Peki, ekonomi basını neden bu kadar önemliydi? Bir ödül töreni neden her yıl bir önceki yıla göre daha fazla ses getirir? Bu soruların yanıtını bulmak aslında hiç de zor değil!



Ekonomi basını, ekobasıncı ölçen barometredir



Ekonomi basını, bir ülkenin aslında ekobasıncı ölçen adeta bir barometresidir. O barometre doğru ölçmez ve doğru haber iletmezse bir anda milyon dolarlık kayıplarla yatırımcıyı mağdur edebilir ve ekonomi alt üst olabilir. Ekonomi basını; şirketler, iş dünyası, devlet ve vatandaş çemberi arasında görev yapan stratejik bir iletişim santralının da ta kendisidir. Bu anlamda küresel arenadaki yerimizi sabitleyen bir payandamız da aslında ekonomi gazetecileridir.



Ekonomi gazeteciliğinin kamusal ve kurumsal sorumluluk gerektirdiğini ve bu anlamda EGD’nin taşıdığı önemi törende yaptıkları etkili konuşmalarla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç de bizzat ortaya koydu. Netice itibarıyla dünya üzerindeki ölçülebilir gerçek sınırlarımızı aslında ekonomik ve ticari anlamdaki gücümüz belirliyor.



Ekonomik ve ticari anlamda güçlü isen uygulama anlamında da aslında sınırların yoktur ve tüm dünya senindir. Ekonomi basını bu anlamda para piyasaları, şirketler, iş dünyası, devlet ve vatandaş çemberi içinde çok önemli stratejik bir görev üstlenir. Ekonomik kavramlar çoğumuz için anlaşılmaz ve sıkıcı kavramlar olsa da işte o sıkıcı kavramlar aslında bizi çok yakından etkileyen enstrümanlardır. Ekonomi basınının hedef kitlesi de her ne kadar ekonomistler, iş adamları, strat-up‘lar ve ekonomiye ilgi duyanlar olsa da aslında asıl hedefin nihai tüketici olduğu gözden kaçırılmamalıdır ve bu anlamda “finansal okuryazarlık” kavramının üzerinde ısrarla durulmalıdır.



EKONOMI OKURU VE IZLEYICISININ SAYISI ARTMALI VE EKONOMI ANLAŞILIRLILIĞI ÖLÇÜMLENMELI



Ekonomi basınının yaptığı haberlerin halk tarafından daha net anlaşılması için “ekonomik okuryazarlık” ya da “finansal okuryazarlık” kavramını acilen hayata geçirebilmek gereklidir. Amaç; vatandaşa ekonomik bilincin aşılanması ve ekonomi basını ile halk arasındaki anlamsal bilgi makasının kapanması gerekliliğidir. Çünkü alışverişe gittiğimizde şu popüler kitap marketlerde son zamanlarda sayıları ve çeşitleri oldukça artan rengârenk ekonomi dergilerini görmeyenimiz yoktur elbette… Para, Ekonomist, Capital, Platin, Forbes, Brand, Fortune, Chine Today ve Boss Life bunlardan sadece birkaçı. Bu dergileri alan sade vatandaş sayısının azlığı, ekonomik okuryazarlığın yaygın olmamasından kaynaklanıyor.



Ekonomi moral işi



Peki, televizyonda zap yaparken kulağımıza çalınan o meşhur Fitch ve Moddy’s gibi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemize verdiği kredi notunun iç ve dış piyasalara yansımalarını anlatan Bloomberg HT, Kanal Ekonomi, A Para, Ekotürk ve Expo Chanel gibi ekonomi kanalları da yaptıkları haberlerle sizce de hem ulusal hem de uluslararası anlamda çok stratejik bir pozisyonda değiller mi? Bu saniyelerle yarışan ekonomi basınının ve habere can veren ekonomi gazetecilerinin devlet, iş dünyası ve vatandaş tarafından her anlamda takip edilmesi ve desteklenmesi elbette ki şarttır. Etik, tarafsız ve güvenilir ekonomi haberine ulaşmak hepimiz için çok önemli. Bu nedenle ekonomi basınını yakından takip eden, onların yıl boyu sergilediği çalışmaları ödüllendiren Ekonomi Gazetecileri Derneği, ekonomiye katkı ve kurumsallaşma anlamında aslında çok ciddi bir görev üstlenmiştir. Thompson’ın 1966 yılında yazdığı ünlü makalesinin adı gibi (The Moral Economy…) aslında ekonomi her zaman cidden moral işidir. Piyasalarda doğru bilgi ve güven ile sağlanacak moral ise, ekonomi gazetecilerinin işidir.



Yanlış bilgi akışının piyasalara verdiği zararı, dünya ekonomisi acı örnekleri ile yaşamıştır. Dünya ekonomi tarihinde kurumsallaşmayan ekonomi basını, her zaman ekonomik operasyon düzenleyen “dış mihrakların” ana hedefi olmuştur. Bu anlamda da Türkiye'ye karşı başlatılacak ekonomik bir savaşta da yine kontrolsüz, denetlenmeyen, çatısız basın mensupları ve haberleri hedef olarak seçilebilir ne yazık ki...



Yandım Bittim Psikozu



1994 ve 2001 krizleri ile 2007'de başlayıp etkileri 2008'de hissedilen krizler gibi ekonomik krizlerin sonrasında sağduyulu ekonomi basınının varlığı ile “YANDIM BİTTİM PSİKOZU”na girmekten kurtulduğu görülmüştür. Mevcudu olduğu gibi milli değerleri gözeterek vermek şüphesiz tecrübeli basının işidir.



Yaşamsal döngüyü bozmadan insan odaklı fayda üretenler... İşte onlar SOSYAL KAHRAMANLAR



Türkiye’de ekonomi basını EGD gibi bir dernekle kurumsallaşırken, ekonomi basınının şevkini ve başarısını ödüllendirerek ayrıca çok önemli bir işe de imzasını atmaktadırlar. EGD, bu anlamda ekonomiye sağladığı faydanın beraberinde bir de çağın en önemli sorunu olan küresel ısınma konusundaki çalışmaları da beraberinde yürütüyor. Böylece insana, ekolojiye ve ekonomiye verdiği değeri ortaya koyuyor ve bir kez daha gönülleri kazanmış “sosyal kahraman” bir çatı rolüne bürünüyor.



"Türkiye’nin en önemli sorunu olan kayıt dışı ekonomi sorunu, kurumsallaşmayı başaran ekonomi basını anlayışı ile netleştirilebilir"



Ekonomi gazetecisini diğer basından ayıran husus bence konu aldığı olayların hassasiyetidir. Bu anlamda ekonomi gazeteciliği hem kamusal hem de kurumsal sorumluluk taşır. Ekonomi gazetecisinin bu hassas konulara ilişkin olayları haberleştirirken kullandığı verilerin doğruluğu veya kullandığı dil piyasalarda pek çok kişinin bir anda maddi kayıplar yaşamasına sebep olabilir. Haberciliğe dair etik kurallar, titizlik, ilkeli davranma, mesleki anlamda sürekli gelişim ve eğitim kavramları mesleki olarak da sınırların çizilmesi, kontrolü ve takibi ile mümkün olur. Bu anlamda EGD, cidden çok önemli bir göreve imza atıyor. Açıklanan siyasi ekonomik paketleri doğru yorumlayarak değerlendirecek; etik ilkeler ışığında tarafsız ve manipülasyondan arınmış doğru bilgiyi verecek olanlar ekonomi basınıdır.



Ekonomi Gazetecileri Derneği, ekonomi basınının kurumsallaşması adına atılan en önemli adımlardan biridir.



Nurten Sırma / COANALYST