Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin food istanbul dünya y
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü
WhatsApp hattı kurdu!
WhatsApp hattı kurdu!
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi
Yeni atamalar yapıldı
Yeni atamalar yapıldı

Ekonomik yavaşlama Alman iş gücü piyasasına yansıdı

- Almanya'da işsiz sayısı mayısta 7 bin kişi artarken, mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik yüzde 4,9'da kaldı - Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele: - “Son zamanlarda zayıf kalan ekonomik gelişmenin ilk etkileri iş gücü piyasasında açıkça görülüyor”

Ekonomik yavaşlama Alman iş gücü piyasasına yansıdı
banner17

BERLİN (AA) – Almanya'da işsiz sayısı mayısta bir önceki aya göre 7 bin kişi artarken mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik değişmeyerek yüzde 4,9'da sabit kaldı.

Alman ekonomisindeki yavaşlama iş gücü piyasasında etkisini göstermeye başladı.

Almanya Federal İş Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı bu ay 7 bin kişi arttı.

Mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı ise mayısta bazı işsizlerin istatistiklerde yeniden sınıflandırılmasının etkisiyle geçen aya göre 60 bin kişi artış gösterdi. Veriye ilişkin beklenti, 8 bin azalması yönündeydi.

Toplam işsiz sayısı ise 2 milyon 236 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek mayısta yüzde 4,9'da kaldı.

Almanya Federal İş Ajansı'na, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da, işsiz sayısı mayısta bir önceki yıla göre ise 80 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı da geçen yılın mayıs ayına göre 0,3 puan düşüş gösterdi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Son zamanlarda zayıf kalan ekonomik gelişmenin ilk etkileri iş gücü piyasasında açıkça görülüyor. İşsizlik bu sebepten ve özel faktörlerin etkisiyle artış gösterdi. Firmaların yeni çalışanlara talebi yüksek düzeyde çok belirgin şekilde zayıflıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'da toplam istihdam, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 45 milyon 35 bin kişiye yükseldi. Ülkede, geçen yılın mayıs ayına göre istihdama katılan kişi sayısı da 488 binlik artış kaydetti.

Alman hükümeti, geçen yılki yüzde 1,4'lük ekonomik genişlemenin küresel ticaret ihtilafları ve Brexit gibi sebeplerden dolayı bu yıl yüzde 0,5'te kalacağını öngörüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaIşsizlikMayıs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5