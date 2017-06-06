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"Ekşi Sözlük" yöneticisinin gazetecilerden şikayetçi olduğu davada karar

- Arzu Erdoğral'ın da arasında bulunduğu 3 gazetecinin, "Ekşi Sözlük" isimli internet sitesinin yöneticisi Sedat Kapanoğlu'na yönelik "hakaret" ve "iftira" suçlarından yargılandıkları dava, karara bağlandı - Mahkeme 3 sanığın "iftira" suçundan beraatine, sanık Erdoğral'ın "hakaret" suçundan bin 740 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - "Ekşi Sözlük" isimli internet sitesinin yöneticisi Sedat Kapanoğlu'na yönelik "iftira" ve "hakaret" suçlarından haklarında açılan davada, Arzu Erdoğral'ın da arasında bulunduğu 3 gazeteci beraat ederken, Erdoğral "hakaret" suçundan bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, müşteki Sedat Kapanoğlu ile sanıklar Arzu Erdoğral, Fatih Akkaya ve Mustafa Durdu gelmedi. Duruşmada tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada, taraflara esas hakkındaki son sözleri soruldu. Müşteki Kapanoğlu'nun avukatı Ayşe Tosun, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Tosun, sanıkların eleştiri sınırını aştıklarını iddia ederek bu kişilerin cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Erdoğral'ın avukatı Rahmi Kurt, yazıların yayınlandığı dönemde müştekinin yer sağlayıcısı konumunda bulunduğu siteden Peygambere, dini değerlere, mevcut siyasi iktidara yönelik son derece ağır ve hakaret içerikli paylaşımların yapıldığını belirterek, müvekkilinin de bu yazılara tepki göstererek bir yazı yazdığını söyledi.

Avukat Kurt, müvekkilinin dava konusu yazıyı hakaret amacıyla yazmadığını, tamamen gazetecilik görevini ifa ettiğini savunarak, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme, tüm sanıkların ''iftira'' suçunun unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi. Sanıklar Akkaya ve Durdu'nun ayrıca ''hakaret'' suçundan da beraatine hükmeden heyet, sanık Erdoğral'ın, müşteki Kapanoğlu'na ''hakaret'' suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmederek bin 740 lira adli para cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekşi SözlükSedat Kapanoğlu
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