Ekvador'da eski Başkan Yardımcısı, Oberdecht davasında yargılanacak

QUITO (AA) - Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Ulusal Adalet Mahkemesi, eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas hakkında rüşvet suçlamasıyla açılan davayı kabul etti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Glas ve beraberindeki 12 sanığın, kamu ihalelerinde aracılık karşılığında Brezilya inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet aldıkları iddiasıyla 5 yıla kadar hapis ve para cezasıyla yargılanacağı belirtildi.

Yüksek Mahkeme, 3 Ekim'de Devlet Başkanı Yardımcısı Glas'ın, Odebrecht 'ten rüşvet aldığı iddialarının soruşturulabilmesi için tutuklanmasına karar vermişti.

Odebrecht'in Ekvador'daki üst düzey yöneticisi Jose Conceicao Santos, ülke makamlarıyla yaptığı ceza indirimi anlaşması kapsamında, şirketin altyapı ihaleleri için 2007 yılından bu yana ülke makamlarına 33,5 milyon dolar rüşvet ödediğini itiraf etmişti. Santos, ödemelerin yaklaşık üçte birinin dayısı Ricardo Rivera aracılığıyla Glas'a yapıldığını açıklamıştı.

Glas, 2013 yılından bu yana Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. En son şubat ayında yeniden göreve seçilen Glas, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Devlet Başkanı Lenin Moreno ağustosta görevden alınmıştı.

Glas, Odebrecht skandalı kapsamında yargılana en üst düzey kamu görevlilerinden biri oldu.

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht firmasının 8 altyapı ihalesinin kendilerine verilmesi karşılığında Brezilya eski Devlet Başkanı Lula da Silva'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.

Mart 2015'te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Şirketin yöneticileri, bu yılın başlarında Amerikalı savcılara, 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere toplam 788 milyon dolar rüşvet ödeyerek, milyonluk sözleşmelere imza attıklarını itiraf etmişti.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde devam eden yolsuzluk davalarının açıklığa kavuşturulması için nisan ayında, Brezilya Cumhuriyet Başsavcılığına Odebrecht şirketinin yöneticilerinin karıştığı rüşvet soruşturmalarda kendi ülkelerini ilgilendiren iddialarla ilgili bilgi talep etmişti.







