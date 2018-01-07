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Ekvador'da yeni Devlet Başkanı Yardımcısı seçildi

- Maria Alejandra Vicuna, ülkenin yeni Devlet Başkan Yardımcısı oldu

Ekvador'da yeni Devlet Başkanı Yardımcısı seçildi

QUITO (AA) - Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'ın görevinden azledilmesinin ardından yerine Maria Alejandra Vicuna seçildi.

Milletvekilleri tarafından yapılan oylamada Vicuna, ülkenin yeni Devlet Başkanı Yardımcısı oldu.

Telesur'un haberine göre, 106 meclis üyesinin katıldığı oylamada 70 kabul, 17 ret ve 19 çekimser oy kullanıldı.

Devlet Başkanı Lenin Moreno tarafından aday gösterilen 40 yaşındaki psikolog Vicuna, daha önce Kentsel Gelişim ve Konut Bakanı ve geçici Devlet Başkanı Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Ulusal Mahkeme tarafından geçen ay, Brezilya inşaat firması Odebrecht'in ülkede altyapı ihalelerini kazanmak için yetkililere milyonlarca dolarlık rüşvet verilmesini organize etmekten suçlu bulunan Glas, perşembe günü görevinden azledilmişti.

Glas, cezaevine girmiş olmasına rağmen unvanını koruyordu. Devlet Başkanı Moreno'nun, yardımcısı Glas'ı görevden alma yetkisi bulunmazken, Ekvador kanunlarına göre Glas'ın görevden azledilmesi için istifa etmesi ya da Ulusal Meclisin dörtte üçünün oyu veya görevden ayrılışının üzerinden üç ay geçmesi gerekiyordu.

Hem eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın hem de Moreno'nun yardımcılığını yapan Glas'ın, amcası ve diğer 3 kişiyle Odebrecht'in ABD Adalet Bakanlığı ile yıl başında yaptığı adli uzlaşma kapsamında, Ekvador'da yetkililere dağıttığını itiraf ettiği 33,5 milyon dolarlık rüşvete aracılık ettiği belirtilmişti. Mahkeme, geçen ay sanıkları altışar yıl hapis cezasının yanı sıra 33,5 milyon doları geri ödemeye mahkum etmişti.

Mayıs ayında göreve gelen Sosyalist Devlet Başkanı Moreno, davanın başlamasının ardından Glas'ın yetkilerini geçici olarak elinden almıştı.

Glas, Latin Amerika ülkelerinde Odebrecht skandalı kapsamında hüküm giyen en üst düzey siyasilerden biri oldu.

Odebrecht şirketi yöneticileri, yıl başında ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı uzlaşma anlaşması kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere toplam 788 milyon dolar rüşvet ödeyerek milyonluk sözleşmelere imza attıklarını itiraf etmişti.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde Odebrecht şirketinin faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk soruşturmaları başlatmıştı.



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