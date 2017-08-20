Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ASELSAN ROKETSAN Sıcak
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti

Ekvador'daki park iguanaların evi oldu

Ekvador'un Guayaquil kent merkezindeki Seminario Parkı, çok sayıda iguanaya ev sahipliği yapıyor.

Ekvador'daki park iguanaların evi oldu

GUAYAQUIL (AA) - Ekvador'un Guayaquil kentindeki Seminario Parkı, ülkenin Pasifik Okyanusu kıyısında, nüfusu 3 milyonu aşan Guayaquil kentinin merkezindeki Rocafuerte Mahallesi'nde yer alıyor.

Bolivar Parkı ismiyle de bilinen bu küçük yeşil alanı herhangi bir parktan ayıran özelliği ise barındırdığı onlarca iguana.

Yabancıların ve Ekvadorluların "İguana Parkı" olarak tanıdıkları ve 1695'ten beri bilinen bu küçük yeşil alan, tarihte Silah Meydanı ve Yıldız Parkı diye de adlandırılmış.

Şimdilerde parka gelenleri tanıdık bakışlarla karşılayan ve çocuk ziyaretçilerin korkarak da olsa dokunmaya çalıştığı iguanaların ise buraya tam olarak ne zaman geldikleri bilinmiyor.

Kendi aralarında kafalarını yukarı aşağı sallayarak iletişim kuran iguanalar, parkta çalışan görevlinin ifadesine göre, daha çok ağaçlardan düşerek ölüyor.

İguanaların, çimenlerin üzerine düştüğünde genelde hayatlarını devam ettirdiğini söyleyen görevli, betona çakılan şanssız iguanaların ise 48 saati atlatmaları gerektiğini belirtiyor.

"İguanalar eğer 2 gün içinde bir şeyler yer ya da içerse şansları oluyor, yoksa birkaç gün içinde ölüyorlar." diyen görevli, parktaki ziyaretçilere ve özellikle de çocuklara bu dev kertenkeleleri rahatsız etmemeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Tropikal iklimde yaşayan sürüngenler familyasında yer alan iguanalar hayatlarının büyük bölümünü ağaçlarda geçiriyor.

Boyları 2 metreye, yaşam süreleri 20 yıla ulaşan türleri olan bu otobur kertenkeleler daha çok Orta ve Güney Amerika'daki ormanlarda yaşıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DünyaEkvadorGuayaquilIguana
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5