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Ekvator Ginesi'nde darbe iddiası

- Güvenlik Bakanı Nchama, emniyet güçlerinin 10 gün önce bir darbe girişimini engellediğini duyurdu

Ekvator Ginesi'nde darbe iddiası

MALABO (AA) - Ekvator Ginesi'nde hükümet, geçen ay bir darbe girişiminin engellendiğini bildirdi.

Güvenlik Bakanı Nicolas Obama Nchama, yaptığı açıklamada, 24 Aralık'ta muhalefet tarafından desteklenen paralı askerlerin Kamerun sınırına yakın bölgelerdeki bazı kentlere sızdıklarını belirtti.

Nchama, emniyet güçlerinin Kamerun Silahlı Kuvvetleriyle operasyon başlattıklarını ve sınıra yakın bir bölgede paralı askerlerin 30'unu beraberlerinde roket atar, tüfek ve mühimmat ile yakaladıklarını ifade etti.

Devlet televizyonu TVGE de güvenlik güçleri ile paralı askerler arasında çatışma çıktığını, paralı askerlerin Kamerun sınırındaki ormanlık bölgeye kaçtıklarını kaydetti.

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 1979'dan bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyor. Mbasogo'nun yardımcılığını ise Teodoro Nguema Obiang Mangue yapıyor.


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Darbe GirişimiEkvator GinesiParalı Askerler
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