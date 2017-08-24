El arabalı kasklı hırsız, güvenlik kamerasında

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tanınmamak için başına kask takan şüphelinin, iş yerinden çaldığı klimaları el arabasıyla taşıması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bahtiyar Türksever'e ait Gümbet Mahallesi'ndeki klima bayisinden, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından dört klima çalındı.

İş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden Türksever, durumu polise bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede hırsızlığın güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü.

Görüntülerde, iş yerinin karşısındaki sokağa otomobilini park eden şüpheli, başına taktığı kaskla iş yerine yaklaşıyor.

Otoparktan klimaların dış ünitelerini kucaklayarak aracına götüren şüpheli, klimalardan bazılarını yanında getirdiği el arabasıyla taşıyor.

Bahtiyar Türksever, iş yerinde bir hafta içerisinde iki kez hırsızlık yaşandığını söyledi.

İlkinin yanında çalışan eski personeli tarafından yapıldığını aktaran Türksever, "Bu kişi depoya girerek hurda malzemeleri çalmıştı. Bununla uğraşırken bugün de ikinci bir hırsızlıkla karşılaştık." dedi.