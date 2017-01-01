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El Bab gazisi görev için gün sayıyor

Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçirdiği kaza sonucu yaralanan ve tedavisine Gaziantep'te devam edilen Uzman Onbaşı Ömer Kayhan, birliğine ve silah arkadaşlarına kavuşacağı günü bekliyor

El Bab gazisi görev için gün sayıyor

GAZİANTEP (AA) - Mehmet Akif Parlak - Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusunca Halep'in El Bab bölgesinde yürütülen harekat sırasında 18 Aralık'ta kaza geçiren Manisalı Uzman Onbaşı Ömer Kayhan (23), helikopterle getirildiği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaburga kemikleri ve vücudunun değişik bölgelerinde kırıklar oluşan Kayhan'ın tedavisine devam ediliyor. Ailesinin refakatinde hastanede kalan Kayhan'ın, birkaç gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

AA muhabirinin görüştüğü Kayhan, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevliyken Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katıldığını ifade etti.

El Bab bölgesinde teröristlere karşı kahramanca mücadele edildiğini belirten Kayhan, bazı arkadaşlarının şehit olduğunu, kimisinin de yaralandığını söyledi.

Şehit silah arkadaşları için üzüldüğünü ancak gazi olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Kayhan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Şehit olsaydım arkamdakiler hep üzülecekti ama ben bir şey hissetmeyecektim. Gazi olunca, herkes ziyaretime geliyor, değişik bir duygu. Yeniden doğmuş gibi oldum. Her gün ziyaretime 3-4 grup geliyor. Hediyeler veriyorlar, ihtiyacım olup olmadığını soruyorlar. Sırf asker olduğum için, gazi olduğum için ziyaretimize geliyorlar, gerçekten çok güzel bir duygu."

Kayhan, yaralandığı anı ise şöyle anlattı:

"Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı sürücüsüyüm. Aracı El Bab'ın batısına götürdük. Aracımı çekiciden indirdim. Ondan sonra aracımla çekici arasında bir metre mesafe kaldı. Bu sırada bir ses duydum. Her yer karanlıktı. Zaten ışık yakmak yasak. Sonra yine bir ses duydum. Bunun üzerine aracın arasına girdik. Bu sırada araç kayınca sol tarafım sıkıştı ve kaburgalarım kırıldı."

"Birliğime kavuşacağım günü bekliyorum"
Türkiye'ye karşı tehdit oluşturan tüm terör gruplarına yönelik yürütülen operasyonda yer aldığı için gururlu olduğunu bildiren Kayhan, birliğine ve arkadaşlarına kavuşacağı günü beklediğini sözlerine ekledi.

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