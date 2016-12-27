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El Bab'da 13 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 158 hedef imha edildi, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

El Bab'da 13 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 126. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Çatışmalarda 2 muhalif şehit oldu, bir muhalif yaralandı, 13 DEAŞ'lı terörist ise etkisiz hale getirildi.

Harekatta, hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 158 hedef, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı. Teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların bir bölümü imha edildi, bir kısmı ise kullanılamaz hale getirildi.

Ayrıca yapılan atışlarla TSK unsurlarının ilerleyişine engel olan terör örgütü DEAŞ'a ait silah mevzileri baskı altında tutuldu.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne, çoğu tuzaklanmış 2 bin 387 el yapımı patlayıcı ile 42 mayın etkisiz hale getirildi.

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