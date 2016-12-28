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El Bab'da 44 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

El Bab'da 44 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Harekatın 127. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

117 terörist yaralandı
Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucu, 44 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi, 117 terörist yaralandı. Terör örgütü DEAŞ'a ait bir bombalı araç da imha edildi. Çatışmalarda 7 muhalif yaralandı.

Hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 154 hedef ateş altına alındı. Yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların bir bölümü kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne, 2 bin 392 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın etkisiz hale getirildi.

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