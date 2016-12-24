Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

El-Bab'da DEAŞ'lı 68 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında karargah binasının da bulunduğu 141 hedef ateş altına alındı, 68 terörist etkisiz hale getirildi.

El-Bab'da DEAŞ'lı 68 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında karargah binasının da bulunduğu 141 hedef ateş altına alındı, 68 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 123. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik faaliyetler sürdürüldü. Yaşanan çatışmalarda, 2 muhalif şehit oldu, bir muhalif yaralandı.

Top ve havan atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda, DEAŞ mensubu 38 terörist etkisiz hale getirildi, bir silahlı araç ve bir insansız hava aracı imha edildi.

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 141 hedef, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, El Bab bölgesinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 6 hedef, 6 bomba atılarak vuruldu. Hava harekatında, 3 karargah binası ve 3 bombalı araç garajı imha edildi, 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünden temizlenen bölgelerde, muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne 2 bin 208 el yapımı patlayıcı ile 42 mayın etkisiz hale getirildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.