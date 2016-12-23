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El Bab'da hava harekatıyla 22 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla El Bab'daki DEAŞ hedeflerine düzenlenen hava harekatında 22 terörist etkisiz hale getirildi.

El Bab'da hava harekatıyla 22 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla El Bab'daki DEAŞ hedeflerine düzenlenen hava harekatında 22 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 122. gününde muhalif unsurlarca kuşatılan El Bab'ın, terör örgütü DEAŞ mensuplarından temizlenmesi için başlatılan ileri harekata havadan ve karadan yoğun ateş desteğiyle devam edildi.

Gün içinde yaşanan çatışmalarda 2 terör örgütü DEAŞ üyesi öldürüldü. Terör örgütü PKK/PYD'ye ait olduğu belirlenen bir "drone" da ele geçirildi.

Tespit edilen 143 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

22 terörist etkisiz hale getirildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla da El Bab'daki DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta terör örgütüne ait 51 hedef ateş altına alındı, 22 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. DEAŞ'ın barınma, silah mevzisi ve savunma amaçlı kullandığı 37 bina, 3 cephanelik ve bir lojistik merkezi imha edildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince harekatın başından bu yana çoğu tuzaklanmış 2 bin 208 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

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