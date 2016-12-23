El-Cezire çalışanı Mısır'da gözaltına alındı

KAHİRE (AA) - El-Cezire televizyonu çalışanı Mısırlı gazeteci Mahmud Hüseyin ve iki kardeşinin aile ziyareti için geldikleri Mısır'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Katar merkezli El-Cezire televizyonunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, El-Cezire televizyonunda haber yapımcısı olarak görev yapmakta olan Hüseyin ve iki kardeşinin bugün Kahire'deki evlerinde Mısır Ulusal Güvenlik (Devlet Güvenlik) birimleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, El-Cezire televizyonunun, Hüseyin ve iki kardeşinin selametinden Mısır yönetimini sorumlu tuttuğu ifade edildi.

El-Cezire Televizyonu Müdürü Yasir Ebu Hilale, Mısır'da taraf olmadıklarını ve Hüseyin'e yöneltilen suçlamalar konusunda resmi makamlardan bilgi edinemediklerini dile getirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hüseyin'in Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile iletişim kurmakla suçlandığını ifade etti.

Mısır resmi makamlarından konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

29 Aralık 2013'te El-Cezire İngilizce için Kahire'de bulunan Marriott Hotel'den haber yapan 3 gazeteci gözaltına alınmış ve yargılanmıştı.



