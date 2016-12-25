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El-Cezire çalışanının Mısır'da gözaltına alınması

- El-Cezire, aile ziyareti için geldiği Kahire’de gözaltına alınan Hüseyin isimli çalışanının salıverilmesini istedi

El-Cezire çalışanının Mısır'da gözaltına alınması

KAHİRE (AA) - Katar merkezli El-Cezire televizyonu, geçen cuma aile ziyareti için geldiği başkent Kahire’de gözaltına alındığı duyurulan Mahmud Hüseyin isimli çalışanının serbest bırakılmasını istedi.

El-Cezire tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır İçişleri Bakanlığının Hüseyin'in gözaltına alınmasıyla ilgili kararının incelendiği ve Hüseyin'e yöneltilen suçlamaların Mısır gibi büyük bir devlete yakışmayacak yanılgılar içerdiği ifade edildi. Açıklamada, "Hüseyin'in söylenildiği gibi muhabirlerden sorumlu müdür değil haber yapımcısı olduğu, Mısır'a yıllık iznini geçirmek için gittiği, söylenildiği gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunmuş olsa ülkesine havaalanından giriş yapmayacağı" kaydedildi.

Hüseyin'in hayatından Mısır yönetimini sorumlu tutan El-Cezire, çalışanının savcılığa sevk edilmesine ve hapsedilmesine karşı çıktı ve derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

El-Cezire televizyonunun resmi Twitter hesabından geçen cuma yapılan açıklamada, El-Cezire televizyonunda haber yapımcısı olarak görev yapan Mahmud Hüseyin’in, yıllık izinden döndüğü esnada Kahire Uluslararası Havalimanı’nda Mısır Ulusal Güvenlik birimi tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Bugün bir yargı yetkilisi, Ulusal Güvenlik Savcısı'nın El-Cezire'de çalışan Hüseyin’i, “yaptığı yayınlarla Mısır’da fitne çıkarmak ve halkı devlete karşı kışkırtmakla” suçlayarak, gözaltı süresini 15 gün uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

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El CezireMısırMuhabir
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