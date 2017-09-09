El emekleriyle dünyaya açıldılar

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardinli ev kadınları, "Hayatım Yenibahar Projesi" kapsamında ilin kültürel zenginliğini yansıttıkları el emeği ürünlerle yurt dışına açıldı.

Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı "hoşgörü kenti"nde ev kadınları, Bask Dünya Aşçılık Ödülleri'nde farklı ülkelerden 110 aday arasından ilk 10'a seçilen Mardinli Ebru Baybara Demir tarafından uygulamaya konulan "Hayatım Yenibahar Projesi" çerçevesinde el emeği ürünler hazırlamaya başladı.

Görevlendirme yapılan Artuklu Belediyesinin desteğiyle zamanla sayıları 50'ye ulaşan kadınlar, tarihi bir konakta kurulan atölyede veya evlerinde ilin geleneksel el sanatlarını yansıtan takı, anahtarlık ve süs eşyası gibi ürünler hazırlıyor.

Kadınların etnik motifler kullanarak hazırladığı ürünler, tanıtımlarının yapıldığı ABD, Arjantin, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde ilgi görüyor.

Hazırladıkları takı ve süs eşyalarına yurt dışında gösterilen ilginin gururunu yaşayan kadınlar, kentin tanıtımına da katkı sunuyor.

Ev kadınıyken ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkıda bulunan, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayan kadınlar, projeyle tanışmaktan mutluluk duyuyor.

- "Kurumsal müşterilerimiz var"

Proje koordinatörü Demir, AA muhabirine, bölgenin zengin kültürünü, el işlerine de yansıttıklarını belirtti.

İstanbul'da bir firmanın daveti üzerine katıldıkları serginin ardından sosyal medyada satışlara başladıklarını ifade eden Demir, "Geleneksel Mardin el sanatlarını modernize ederek günlük hayatta kullanabilecek ürünlere dönüştürüyoruz. Renk uyumlarına ve işçiliğine baktığınız zaman çok özel bir iş olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla internet üzerinden ürünler için talepler gelmeye başladı." şeklinde konuştu.

Artuklu Belediyesinin desteğiyle işlerini geliştirme fırsatı bulduklarını anlatan Demir, "Özel ürünler yapıyoruz. Yurt dışından çok talep görüyoruz. Kurumsal müşterilerimiz var. ABD'de iki satış noktamız bulunuyor. Arjantin, Fransa ve İngiltere'ye ürün gönderiyoruz. Ürünlerimize yurt içinden de çok talep var. El işçiliği dünyada artık bir trend. İnsanın elinin değdiği, ruhunu yansıttığı işler çok daha değer kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Demir, İstanbul'dan dünyanın birçok noktasına tedarikçi aracılığıyla ürünlerini ulaştırdıklarını, iş adamlarının da Avrupa'ya giderken hediyelik olarak hazırladıkları ürünleri götürmeyi tercih ettiğini bildirdi.

- "İş güç sahibi olmak çok güzel"

Projede yer alan kadınlardan 43 yaşındaki Pervin Öğdür, bir arkadaşının önerisiyle bu işe başladığını söyledi.

İki yıldır el emeği ürünler hazırladığını anlatan Öğdür, "Yaptığımız işler çok tutuldu. Sosyal medyadan çok yoğun siparişler oluyor. Ürünlerimiz satılıyor ve çok beğeniliyor. İnşallah bunun devamı da gelir. Buradan kazandığımı üç çocuğumun eğitimine harcıyorum." dedi.

Öğdür, oğullarından birinin üniversiteye, diğerinin ilkokula, kızının liseye gittiğini, eşinin de kendisine işi konusunda destek olduğunu belirtti.

Ebru Karataş ise ev kadınıyken böyle bir işe ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Gelir elde etmek için önceleri ürünleri evde hazırladığını anlatan Karataş, daha sonra atölyede işe başladığını kaydetti.

Eşinden büyük destek gördüğüne işaret eden Karataş, kazançlarıyla 4 çocuklarını okutmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tanımadığı birçok insanın yaptığı ürünleri alıp kullandığını belirten Karataş, "Bununla gurur duyuyorum. Sonuçta elimden çıkmış. Çok mutluyum. Bu proje Mardinli ev kadınlarının hayatında yeni bir bahar oldu." diye konuştu.

İki çocuk annesi Hasret Kerelti (30), eşinin, bu projede yer almasına önceleri karşı çıktığını, daha sonra destek verdiğini söyledi.

Güzel ürünler hazırladığını, bunların yurt dışına gönderilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Kerelti, "İş güç sahibi olmak çok güzel." dedi.