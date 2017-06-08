El Ezher öğrenciliğinden Afrika'ya ihracata

KAHİRE (AA) – El Ezher Üniversitesi'nde eğitim görmek amacıyla 26 yıl önce Mısır'a gelen İsmail Özyurt, şartların zorlamasıyla atıldığı iş hayatında dikkat çekici bir başarı hikayesi oluşturmuş.

Özyurt, 1991'de Samsun Terme'den çıkıp okumak için geldiği Mısır'da şimdi birçok ülkeye makine ihracatı yapan başarılı bir iş adamı olarak tanınıyor.

Sıra dışı başarı hikayesini AA muhabirine anlatan Özyurt, "28 Şubat sürecinde diplomalarımızın denkliği iptal edilince mecburen iş hayatına atıldım." dedi.

Kahire'deki Türk yatırımcıların yanında günlük 30 dolar karşılığında tercüman olarak işe başladığını söyleyen Özyurt, şöyle devam etti:

"Ülkeyi tanıyor ve haliyle dilini biliyor olmamız nedeniyle, kısa süre sonra idari işlere geçerek kariyer yaptım. Özellikle yatırım konularında uzmanlaşmayı tercih ederek, Mısır piyasasını yakından tanıma fırsatı yakaladım. Farklı firmalarda bir müddet çalıştıktan sonra 2012 yılında artık kendi işimi yapmaya ve işimin patronu olmaya karar verdim."

Özyurt, son 5 yılda Mısır'da kurdukları un değirmenlerinin dışında ülkede bu alanda faaliyet gösteren bütün fabrikalara yedek parça temin edip hizmet verir hale geldiklerini dile getirdi.

Mısır'da Türkiye'deki birkaç firmanın bayiliğini yaptıklarını ve Türkiye'den Mısır'a ve diğer Arap ülkelerine ihracat yaptıklarını ifade eden Özyurt, Mısır’da Kasım 2016’da yapılan devalüasyonun ardından başka pazarları da araştırmaya başladıklarını söyledi.

- Afrika'ya ağırlık verdik

Bu dönemde özellikle Afrika ülkelerine açılımlar gerçekleştirdiklerini belirten Özyurt, şunları kaydetti:

"Ortadoğu ve Afrika'ya un değirmenleri sistemleri, yedek parçaları ve depolama siloları ihracatı yapıyoruz. Afrika'nın derinliklerine Güney Afrika'ya kadar indik. Tanzanya ve Senegal başta olmak üzere Afrika'ya açılımımız çerçevesinde piyasa araştırmalarımıza hız verdik. Kuzey Afrika'da ise Cezayir ve Fas'a yakında iş ziyaretlerimiz olacak."

Mısır'daki Türk iş adamlarıyla bir araya gelerek Türkiye ihracatının nasıl gelişeceğini tartıştıklarını aktaran Özyurt, "Her iş adamı bizim yaptığımız gibi ortalama 5 milyon dolarlık ihracat yaparsa ülkesinin ihracatına katkı sağlamış olur." diye konuştu.

Türk girişimci, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerginliğin kendilerini olumsuz etkilemediğini aktardı. Özyurt, "Bizim Mısır’daki alternatifimiz Avrupa ve Çin. Kalite bakımından Çin'den, fiyat bakımından ise Avrupa'dan daha iyiyiz. Bu nedenle müşteriler bizi tercih ediyor. Mısır-Türkiye ilişkilerinde siyaset ve ticaretin birbirinden kısmen bağımsız olduğunu düşünüyorum. Olumsuz etkileri oluyor, ancak çok fazla değil." ifadelerini kullandı.

- Mısır'da yaşayan Türklerin sorunları

Mısır'da yaşayan Türklerin Mısır makamlarıyla ciddi sorunlarının olmadığını belirten Özyurt, Türkiye'den gelen işçiler için Mısır'dan çok rahat oturum izni alabildiklerini söyledi.

Mısırlı müşterilerinin Türkiye vizesi alması konusunda ise ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade eden Özyurt, "Vizenin bir buçuk ay gibi uzun bir sürede veriliyor olması üzücü bir durum. Biz her zaman bir iki milyon dolarlık mal alacak müşteri bulamıyoruz. Bulduğumuzda da müşteriye vize alamıyoruz." dedi.

İsmail Özyurt, Mısır'a kendisi gibi El Ezher’de eğitim görmeye gelen Türk öğrencilere barınma ve burs gibi konularda yardım ettiğini, Türk iş adamlarını da zekat ve sadakalarını öğrencilere vermeye teşvik ettiğini sözlerine ekledi.