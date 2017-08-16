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El freni çekilmeyen otomobil yayalara çarptı

- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde el freni çekilmeyen otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

El freni çekilmeyen otomobil yayalara çarptı

ANTALYA(AA) - Gazipaşa ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil yayalara çarptı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde 07 US 660 plakalı otomobilini park eden M.D, aracının el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra hareket eden otomobil, aynı bölgede yürüyüş yapan Selime Kızıltaş (41) ve Cansu Bahçe'ye (6) çarptı.

Kazada yaralanan Kızıltaş ve Bahçe, olay yerine gelen ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Selime Kızıltaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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AntalyaGazipaşaTrafik Kazası
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