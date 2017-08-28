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El freni çekmeyi unuttuğu otobüsün altında kaldı

- Antalya'da bir halk otobüsü şoförü, el frenini çekmeyi unuttuğu otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

El freni çekmeyi unuttuğu otobüsün altında kaldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir halk otobüsü şoförü, el frenini çekmeyi unuttuğu otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi Polis Kampı yakınındaki otobüs bekleme alanına yanaşan 07 ECP 53 plakalı halk otobüsünün şoförü Yaşar Beşmumlu (57), yolcularından sonra kendisi de araçtan indi. El freni çekmeden indiği otobüsün hareket etmesi üzerine otobüse binmeye çalışan Beşmumlu, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Beşmumlu'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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