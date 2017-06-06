El frenini çekemeden son nefesini verdi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir sürücü, hareket halindeyken durdurduğu aracında kalp krizi geçirip öldü.
Sürücü Adnan Timuçin (59), 41 UG 195 plakalı minibüs ile merkez Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık Mahallesi'nde seyir halindeyken aniden kalp krizi geçirdi.
Yalnız olarak bulunduğu araçta fenalık geçiren Timuçin, hareket halindeki minibüsü durdurduktan sonra elini el frenine atıp aracı sabitlemek istedi. Timuçin, el frenini çekemeden eli el frenindeyken son nefesini verdi.
Timuçin'i, çalışır haldeki minibüste baygın halde gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlilerince yapılan incelemede Timuçin'in olay yerinde öldüğü anlaşıldı.
Durumu haber alarak aracın yanına gelen Timuçin'in eşi ve çocukları, gözyaşları içinde araca binerek Timuçin'e dokunmak istedi.
Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar acılı aileyi teskin etmeye çalıştı.
Timuçin'in cesedi, Cumhuriyet savcısı ile polisin incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.