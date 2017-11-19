El-Hudeyde Limanı'nda hareketlilik durdu

HUDEYDE (AA) - Cibuti'deki Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Kontrol ve Denetleme Mekanizmasının gemilere verdiği giriş iznine rağmen, Yemen'de Husilerin kontrolündeki El-Hudeyde ve Es-Salif limanlarına, ticari ya da insani yardım malzemesi taşıyan gemilerin hala giremediği bildirildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Kızıldeniz Limanları Kurumu Başkanı Muhammed İshak, Hudeyde Limanında basın açıklaması yaptı.

El-Hudeyde ve Husilerin denetimi altındaki daha küçük yerel bir liman olan Es-Salif limanlarında hareketlilik olmadığını belirten İshak, Cibuti'de görev yapan BM mekanizmasının, pazartesi günü çıkardığı izne rağmen 12 gündür hiçbir ticari ya da insani yardım malzemesi taşıyan geminin limanlara giremediğini söyledi.

İshak, uluslararası topluma 27 milyon Yemen vatandaşının hayatı için son derece önemli olan bu limanların açılması için harekete geçmesi çağrısında bulundu.



Cibuti'de görev yapan BM'ye bağlı Kontrol ve Denetleme Mekanizması, pazartesi günü, insani yardımlar ve ticari gemilerin limanlardan girişi için gemilere yeniden izin belgesi çıkarmış ancak Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, hareket eden gemileri, limanlara 20 mil yaklaştıklarında durdurmuştu. Koalisyon güçleri, aynı tarihte Yemen'de hükümetin kontrolündeki limanları yeniden açmıştı.

Cibuti'deki BM Kontrol ve Denetleme Mekanizması, Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarına "kaçak silah sevkiyatını" engellemek amacıyla Yemen'e hareket eden gemileri denetliyor.

Husilerin 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze atmasının ardından koalisyon güçleri, pazartesi günü Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerinin kapatılmasını öngören bir karar almıştı.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine başta Hudeyde Limanı olmak üzere Yemen'deki tüm sınırların açılması çağrısında bulunmuştu.









