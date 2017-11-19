Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar kuzey kore ekonomi Belarus Nota Marsel İlhan
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

El-Hudeyde Limanı'nda hareketlilik durdu

- BM'nin gemilere verdiği "giriş iznine" rağmen Yemen'deki stratejik limanlar El-Hudeyde ve Es-Salif'te 12 günden bu yana herhangi bir hareketlilik yok

El-Hudeyde Limanı'nda hareketlilik durdu

HUDEYDE (AA) - Cibuti'deki Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Kontrol ve Denetleme Mekanizmasının gemilere verdiği giriş iznine rağmen, Yemen'de Husilerin kontrolündeki El-Hudeyde ve Es-Salif limanlarına, ticari ya da insani yardım malzemesi taşıyan gemilerin hala giremediği bildirildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Kızıldeniz Limanları Kurumu Başkanı Muhammed İshak, Hudeyde Limanında basın açıklaması yaptı.

El-Hudeyde ve Husilerin denetimi altındaki daha küçük yerel bir liman olan Es-Salif limanlarında hareketlilik olmadığını belirten İshak, Cibuti'de görev yapan BM mekanizmasının, pazartesi günü çıkardığı izne rağmen 12 gündür hiçbir ticari ya da insani yardım malzemesi taşıyan geminin limanlara giremediğini söyledi.

İshak, uluslararası topluma 27 milyon Yemen vatandaşının hayatı için son derece önemli olan bu limanların açılması için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Cibuti'de görev yapan BM'ye bağlı Kontrol ve Denetleme Mekanizması, pazartesi günü, insani yardımlar ve ticari gemilerin limanlardan girişi için gemilere yeniden izin belgesi çıkarmış ancak Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, hareket eden gemileri, limanlara 20 mil yaklaştıklarında durdurmuştu. Koalisyon güçleri, aynı tarihte Yemen'de hükümetin kontrolündeki limanları yeniden açmıştı.

Cibuti'deki BM Kontrol ve Denetleme Mekanizması, Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarına "kaçak silah sevkiyatını" engellemek amacıyla Yemen'e hareket eden gemileri denetliyor.

Husilerin 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze atmasının ardından koalisyon güçleri, pazartesi günü Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerinin kapatılmasını öngören bir karar almıştı.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine başta Hudeyde Limanı olmak üzere Yemen'deki tüm sınırların açılması çağrısında bulunmuştu.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BMHusilerLimanYemen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5