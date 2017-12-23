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El işi ürünler Afrika'da su kuyusu olacak

- İSMEK kursiyerlerinin kırkyama, keçe ve ahşap boyama gibi tekniklerle yaptığı çeşitli ürünlerin satışından elde edilen gelirle Afrika'da su kuyusu açılması için bağışta bulunulacak

El işi ürünler Afrika'da su kuyusu olacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nde (İSMEK) eğitim alan kadınların el işi, göz nuru eserlerinin satışından elde edilen gelir, Afrika'da su kuyusu açılması için bağışlanacak.

İSMEK kursiyerlerinin yaptığı çeşitli el işi ürünler, Üsküdar'da bulunan Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde satışa sunuldu.

İSMEK öğretmeni ve sergi koordinatörü Zeynep Temizel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide, keçe, ahşap boyama ve kırkyama gibi tekniklerle yapılmış çeşitli el işi ürünlerin bulunduğunu söyledi.

Kursiyer kadınların ürettikleri ürünleri pazarlama konusunda sorun yaşadıklarına değinen Temizel, "Hanımlarımızın ev ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Güzel bir sergi olmasını diliyoruz." dedi.

İSMEK kursiyerlerinden Lale Aydın ise ev kadını olduğunu ve 14 yıldır İSMEK'in kurslarına katıldığını söyledi. Bir dönem terzilik de yaptığını anlatan Aydın, "Buradaki ürünlerim arasında çanta, kırlent ve takılar var. Bu işi aynı zamanda hobi olarak yapıyoruz ancak arkadaşlarımızla bu tür sergilere katılarak, ev ekonomisine katkı da sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bir hafta açık kalacak sergiden elde edilecek gelirle Afrika'da açılması planlanan bir su kuyusu için bağışta da bulunulacağı kaydedildi.


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