"El Kaide, Taiz'de artık faal durumda"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki güvenlik zafiyeti nedeniyle radikal grupların ülkede varlıklarını sağlamlaştırdığı uyarısında bulunarak, terör örgütü El Kaide'nin Taiz kentinde varlığını kabul ettirdiği ve faal duruma geldiğini bildirdi.



BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında sunulan Yemen'deki insan hakları durumuyla ilgili BM raporunda, "Yemen'de 3 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda bin 184'ü çocuk 5 bin 144 sivil öldürüldü ve 8 bin 749 sivil yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, ülkede 18,8 milyon insanın yardıma ihtiyacı olduğu ve 7,3 milyonunun açlık sınırında bulunduğuna dikkat çekilerek, "Yemen'deki silahlı gruplar, ülkedeki güvenlik zafiyetini kullanarak varlıklarını sağlamlaştırdı. El Kaide, Taiz kentinde artık faal durumda." uyarısı yapıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin de yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'deki insan hakları ihlallerinin araştırılması için uluslararası topluma bağımsız ve uluslararası soruşturma açma çağrısı yaptı.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

