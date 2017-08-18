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El Salvador'da çocuk yaşta evlilik yasaklanıyor

SAN SALVADOR (AA) - El Salvador'da Kongre çocuk yaşta evliliği yasaklamayı öngören yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.Kongrede oylanan, çocuk yaştaki kişilerin yetişkinlerle evlenmesine yasak getiren tasarı oy birliğiyle kabul edildi.Tasarı,...

El Salvador'da çocuk yaşta evlilik yasaklanıyor

SAN SALVADOR (AA) - El Salvador'da Kongre çocuk yaşta evliliği yasaklamayı öngören yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Kongrede oylanan, çocuk yaştaki kişilerin yetişkinlerle evlenmesine yasak getiren tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarı, devlet başkanının onayının ardından yasalaşacak.

Bu arada Çocuk ve Ergen Ulusal Konseyi Direktörü Zaira Navas, söz konusu tasarıdan önce yürürlükte olan ve ortada hamilelik durumu olduğunda yetişkinlerin çocuklarla evlenmesine izin veren yasanın, "yetişkinlere evlilik yoluyla çocuk istismarının yaptırımlarından kaçma yolu açtığını" savundu.

Ülkede 2015'te yapılan bir araştırma, 12 ila 17 yaşındaki 22 bin 361 çocuğun evlendiğini ya da resmi nikahsız ilişki yaşadığını ortaya koymuştu.

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çocukEl SalvadorEvlilik
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