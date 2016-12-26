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Elazığ Havalimanı'nda "bir milyonuncu yolcu" heyecanı

- Hizmete 76 yıl önce başlayan ve hizmet sunduğu yolcu sayısı toplam bir milyona ulaşan Elazığ Havalimanı'nda, "bir milyonuncu yolcu" törenle karşılandı

Elazığ Havalimanı'nda

ELAZIĞ (AA) - Kurulduğu günden bu yana hizmet verdiği yolcu sayısı bir milyona ulaşan Elazığ Havalimanı'nda, "bir milyonuncu yolcu" için karşılama töreni düzenlendi.

Elazığ Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu sayısı bir milyona ulaştı.

Hizmete 1940'da giren Elazığ Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başbakanlığı döneminde açılışını yaptığı yeni terminal binası sayesinde çok sayıda yurtiçi ve yurtdışından gelen yolcuya hizmet sunma imkanına kavuştu.

Bu yıl 44 bin 62, 76 yıldan bu yana da bir milyon yolcu ağırlayan Elazığ Havalimanı'nda, "bir milyonuncu yolcu" için tören düzenlendi.

İstanbul'dan Elazığ'a THY'den aldığı biletle "bir milyonuncu yolcu" olarak gelen Kader Kan'ı, Elazığ Havalimanı Terminali'nde Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Elazığ Havalimanı Müdürü Özkan Polat ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze karşıladı.

Vali Zorluoğlu, 76 yıldır hizmet veren havalimanında bir milyonuncu yolcuyu karşılamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Havalimanı hakkında bilgi veren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Elazığ Havalimanı 2002 yılında 50 bin yolcu ağırlarken bunu bir milyonun üzerine çıkarmış ve büyük bir başarı elde etmiştir. Yeni terminal binası 2012'de o zamanki Başbakanımız şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan tarafından açılmıştır. O tarihte şimdiki yolcu sayısının neredeyse yarısı ağırlanıyordu. Bu terminal aslında iki milyon kişiye hizmet edecek şekilde dizayn edilmiş ama biz henüz yolun yarısındayız. İnşallah önümüzdeki yıllarda iki milyonuncu yolcuyu da ağırlayacağız"

Çiçeklerle karşılanan Kader Kan, bir milyonuncu yolcu olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

Uçaktaki diğer yolculara da karanfil verildi.

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