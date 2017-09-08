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Elazığ merkezli kaçak sigara operasyonu

- Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı

Elazığ merkezli kaçak sigara operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sigara kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 16 zanlı gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sigara kaçakçılığı yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ, Diyarbakır ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı, 2 bin 155 paket kaçak sigara ile ruhsatsız tabanca ve 134 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


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ElazığKaçak SigaraOperasyon
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