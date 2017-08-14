ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, İl Sağlık Müdürlüğünce Doğu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşıyan "Acil Sağlık Hizmetleri Simülasyon Eğitim Merkezi" kuruldu.

Müdürlük bünyesinde kurulan merkezde bölgedeki sağlık çalışanlarına ve ilgili kurum personellerine acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim verilecek.

İl Sağlık Müdürü İbrahim Halil Akkuş, yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dönemlerde yaygınlaşmaya başlayan simülasyonlu eğitim merkeziyle sağlık çalışanlarının eğitimi noktasında bölge açısından önemli bir eksikliği giderdiklerini söyledi.

Türkiye'de, bu çapta bir simülasyon eğitim merkezinin az sayıda bulunduğunu ifade eden Akkuş, ''Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'nin bir kısmı ve İç Anadolu Bölgesi'nin büyük bir kısmında böyle bir merkez yok. Dolayısıyla Türkiye'de şu an bu çapta bir simülasyon eğitim merkezinin üçüncüsü kurulmuş oldu. Vatandaşlara daha sağlıklı hizmet verebilme yolunda sağlık çalışanlarına simülatif eğitim veren Türkiye'deki nadir illerden biri olacağız.'' dedi.

- Acil sağlık hizmetleri ile ilgili tüm konularda eğitim verilebilecek

Akkuş, merkezdeki simülasyon cihazlarıyla temel ve ileri yaşam desteği konularında, kaza sonrası travmalar, yaralanmalar, uzuv kopması ve kesilmesi, kalp durması ve doğum eylemlerine ilişkin yapılması gereken müdahalelerde ilgili personelin uygulamalı öğrenme imkanına kavuşacağını anlattı.

Eğitim merkezinin sadece kentteki değil, tüm bölgedeki sağlık çalışanlarına ve ilgili kurumların personeline hizmet vereceğini aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

''Bölgedeki birçok sağlık kuruluşundan talepler alıyoruz, bizlerden haber bekliyorlar. Çalışmalarımızı bitirdikten sonra onlara da eğitim vermeye başlayacağız. Sadece sağlık çalışanlarına değil, belli branşlarda itfaiye ve polis memurlarına, askerlerimize de simülasyonlu ilk yardım eğitimi vermeyi planlıyoruz."

Amaçlarının eğitim seviyesini üst seviyede tutmak ve eski tip eğitim sisteminden simülatif eğitim sistemine geçmek olduğunu belirten "Özellikle Amerika'da son dönemlerde yaygınlaşan bir eğitim sistemi. Dünyada en iyi eğitim sistem hangisiyse o sistemin kurulumunun gerekliliğine inanıyoruz. İnşallah gerek ilimize ve gerekse bölgemize en iyi eğitim sistemiyle hizmet vereceğiz.'' şeklinde konuştu.