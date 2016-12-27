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Elazığ'da cinayet davası

- Birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı kişiyi 12 yerinden bıçaklayarak öldüren kadının yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı

Elazığ'da cinayet davası

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı kişiyi 12 yerinden bıçaklayarak öldüren kadının yargılanmasına başlandı.

Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Bircan Bartan ve avukatı ile maktul Berham Alp'in yakınları hazır bulundu.

Sanık Bartan, Berham Alp'in kendisini sürekli ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Ayrılmak istediği halde Alp'in buna izin vermediğini iddia eden Bartan, "Beni sürekli dövüyordu. Bunlar emniyette kayıtlı. Olay günü evimin kapısının Alp tarafından kırılması ile şoka girdim. Bıçağı sağa sola salladım, sürekli sol beline bakıyordu. Sürekli ailemi öldüreceğini söylüyordu." dedi.

Duruşmada, Bartan'ın annesi ve kardeşi de tanık olarak ifade verdi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve olay günü eve giden polislerden birinin dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianamede, tutuklu sanık Bartan hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Berham Alp (39), 12 Haziran'da Kültür Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki dairede oturan, imam nikahıyla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı Bircan Bartan'ın (35) evinin kapısını kırıp girmiş, Bartan da mutfaktan aldığı bıçakla Alp'i önce 12 yerinden bıçaklamış, ardından boğazını keserek öldürmüştü.

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