Elazığ'da dolandırıcılık iddiası

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine telefonda kendisini vali olarak tanıtarak, engellilere tekerlekli sandalye alınacağı bahanesiyle 14 bin lira para talebinde bulunduğu iddia edilen Y.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da olduğu belirlenen şüpheli, yakalanarak Elazığ'a getirildi.

Daha önce de farklı illerde iki kişinin 27 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.