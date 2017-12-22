Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Elazığ'da dolandırıcılık iddiası

- Telefonda kendisini vali olarak tanıtarak, engellilere yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Elazığ'da dolandırıcılık iddiası

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine telefonda kendisini vali olarak tanıtarak, engellilere tekerlekli sandalye alınacağı bahanesiyle 14 bin lira para talebinde bulunduğu iddia edilen Y.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da olduğu belirlenen şüpheli, yakalanarak Elazığ'a getirildi.

Daha önce de farklı illerde iki kişinin 27 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ElazığTelefon Dolandırıcılığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5