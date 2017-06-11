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Elazığ'da dövüştürülen 19 horoz koruma altına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, dövüştürüldüğü tespit edilen 19 horoz korumaya alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde, kumar oyunları ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane gibi yerlerde,...

Elazığ'da dövüştürülen 19 horoz koruma altına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, dövüştürüldüğü tespit edilen 19 horoz korumaya alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde, kumar oyunları ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane gibi yerlerde, dernek ve kooperatif adı altında işletilen yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Elazığ'da da denetim yapıldı.

İl merkezi ve ilçelerdeki 53 kahvehanede, 20 ekipten oluşan 67 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde 445 kişinin kimliği sorgulandı, yoklama kaçağı 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kahvehanelerden birinde tombala oynatıldığı, ikisinde ise horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edildi. İşletme sahipleri ile 43 şahsa kumar oynamaktan Kabahatler Kanunu'na göre kişi başına 227 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, dövüştürüldüğü tespit edilen ve koruma altına alınan 19 horoz, Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Koruma Şube Müdürlüğüne teslim edildi.




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