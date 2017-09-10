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Elazığ'da "Huzur 23" asayiş uygulaması

- Asayiş uygulamasında hakkında arama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kentte gerçekleştirilen "Huzur 23" asayiş uygulamasında, hakkında arama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması kentin huzur ve asayişinin sağlanması amacıyla uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında, bin 775 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Aranan 3 kişi gözaltına alındı, bir kişi ise üst aramasında 2 gram esrar maddesi, bir kişinin üst aramasında kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde ise 5 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermekten, 2 iş yerine kimlik bildirimi yapmadan işçi çalıştırmaktan ve 1 iş yerine de filtre programı bulundurmaktan dolayı idari işlem yapıldı.

Ayrıca 54 aracın sorgulandığı uygulamada, 1 kişi ehliyetsiz araç kullanmaktan bin 750 lira idari para cezasına çarptırılırken, 2 motosiklet trafikten men edildi.

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