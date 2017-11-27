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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Mustafa Kayış Kanat'ın (22) kullandığı 01 VR 856 plakalı otomobil, Hacı Sadettin Efendi Bulvarı kavşağında Oğuz Altuntaş'ın (39) kullandığı 23...

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mustafa Kayış Kanat'ın (22) kullandığı 01 VR 856 plakalı otomobil, Hacı Sadettin Efendi Bulvarı kavşağında Oğuz Altuntaş'ın (39) kullandığı 23 EH 487 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Altuntaş'ın kullandığı otomobil önce Türk Telekom'a ait panoya daha sonra duvara çarptı.

Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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