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Elazığ'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

- Elazığ-Diyarbakır karayolunda devrilen kuru soğan yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı - Yol ortasına dağılan soğanlar başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için çevredeki vatandaşlar tarafından toplandı

Elazığ'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, kuru soğan yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fethi Olgun (44) idaresindeki kuru soğan yüklü 23 EA 642 plakalı kamyonet, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 15. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada kamyonette bulunan yaklaşık 2,5 ton soğan karayoluna saçıldı.

Yol ortasındaki soğanlar, başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için çevredeki vatandaşlar tarafından toplanarak yol kenarına bırakıldı.



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Anahtar Kelimeler:
ElazığKuru SoğanTrafik Kazası
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