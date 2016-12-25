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Elazığ'da metruk ev yangını

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.Üniversite Mahallesi Mustafa Güler Sokağı'ndaki metruk bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen...

Elazığ'da metruk ev yangını

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Üniversite Mahallesi Mustafa Güler Sokağı'ndaki metruk bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Salih Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava almak için balkona çıktığı esnada yangını fark ettiğini söyledi.

Yanan metruk evin çevresinde 3 kişinin bulunduğunu belirten Gül, ''Bir baktım 3 genç aralarında konuşuyorlardı, 'Yangın çıktı boş verin gidelim.' diye. Daha sonra kaçıp gittiler.'' şeklinde konuştu.

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ElazığMetruk EvYangın
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