Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hasan Beyazelma idaresindeki 06 Y 3145 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl karayolunun 40 kilometresi Şahsuvar köyü yakınlarında Kenan Doğan yönetimindeki 23 AY 159 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücü Beyazalma ile otomobildeki Emine Beyazelma, Hatice Yıldırım ve Güllü Özlü yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Elazığ-Bingöl karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.