Elazığ'da namaz kılmayı öğrenen çocuklar yürüyüş yaptı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Kuran Nesli Platformu tarafından düzenlenen program kapsamında namaz kılmayı öğrenen 120 çocuk yürüyüş yaptı.

Platform üyeleri ve aileleriyle Ahmet Aytar Meydanı'nda toplanan çocuklar, ''Baba bana namazı öğret, namaz kılıyorum dinimi yaşıyorum'' sloganları atarak, Elazığ Öğretmenevi önüne kadar yürüdü.

Program, Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Buradaki etkinlerde çocuklar tarafından Kur'an-ı Kerim ve namazla ilgili şiirler okundu, ilahi dinletisi sunuldu ve bir kaç çocuk tarafından temsili ezan okunarak, namaz kılındı.

Kuran Nesli Platformu Elazığ Koordinatörü İsa Mesihoğlu, platform olarak yılın belirli aylarında 6-10 yaş arası çocuklara namaz eğitimi, Kur'an-ı Kerim okuma ve meali öğrenme yarışması düzenlediklerini belirtti.

Ağustos ayı içerisinde her yıl çocuklara 15 gün süren namaz eğitimi verdiklerini ifade eden Mesihoğlu, şunları söyledi:

''Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz namaz eğitimi programına yaklaşık 120 öğrenci katıldı. 120 öğrenciye namazı sevdirmeye ve öğretmeye çalıştık. Eğitimin sonunda her yıl bir final programı düzenliyoruz, namazı sevdirmeye yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız çocuklarımıza namaz kılmayı öğretip, ömür boyu namaz kılmalarını sağlamak.''

Etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.