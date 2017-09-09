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Elazığ'da otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

- Kent merkezinde yol kenarındaki elektrik direği ve ağaca çarptıktan sonra su bulunmayan kanala düşen otomobilde sıkışarak yaralanan üç kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Elazığ'da otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin elektrik direği ve ağaca çarptıktan sonra su kanalına düşmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 TV 8407 plakalı otomobil, Doğukent Mahallesi Bahaeddin Öğel Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ve kente elektrik sağlayan ana hat direğine çarptı. Hızını alamayan araç daha sonra çarptığı ağacı devirerek içi boş su kanalına düştü.

Araçta sıkışarak yaralanan üç kişi Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Melih Tural (19) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin ana hat direklerinden birine çarpması sonucu direkte oluşan hasar nedeniyle kentin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kurumu ekiplerince direkteki hasarın giderilmesi sonrası kente yeniden elektrik verildi.

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