Elazığ'da şantaj iddiası

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kadınlara şantaj yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, kendisini polis olarak tanıtan M.A, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı 7 kadınla arkadaşlık kurdu. Şüpheli, bir süre mesajlaştığı kadınlara görüntülerini internetten yayacağını söyleyerek şantaj yaptı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliği ve adresini belirledikleri M.Ö'yü şantajda kullandığı öne sürülen GSM hattı ve cep telefonuyla yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

