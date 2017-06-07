Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da silahlı kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı.
Yoğun yaya trafiğinin bulunduğu Ahmet Aytar Meydanı ile Öğretmen Evi arasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada seken kurşunlardan dolayı yoldan geçen Canan Acar, Yusuf Altınbaş ve Vahit Özcan yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet boş mermi kovanı bulunurken, kaçan zanlıların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.