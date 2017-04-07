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Elazığ'da sosyal medyadan terör örgütü propagandasına ceza

- Sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 1 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası verildi

Elazığ'da sosyal medyadan terör örgütü propagandasına ceza

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapmak suçundan yargılanan sanık, 1 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Selahattin Yergin hazır bulundu.

Yergin, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası ile kendi fotoğrafını paylaştığını belirtti.

Terör örgütüne ait diğer paylaşımların kendisine ait olmadığını, arkadaşlarının paylaşmış olabileceğini ileri süren Yergin, bu paylaşımların suç olduğunu bilmediğini iddia etti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek paylaşımından dolayı özür dileyen Yergin, beraatini talep etti.

Savcı, mütalaasında, sanığın sosyal medya hesabından PKK/KCK silahlı terör örgütünün cenaze töreniyle ilgili görüntü paylaştığı, terör örgütü mensuplarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çukur kazarak silahlı saldırılarda bulunmasını haklı bulduğu, öz yönetim taleplerine sahip çıktığı ve DEAŞ terör örgütüne yardım yapıldığı şeklinde paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle sanığın, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyetince, Yergin'e "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası verildi.


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ElazığSosyal Medyadan Terör örgütü Propagandası
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