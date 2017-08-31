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Elazığ'da trafik kazaları: 2 ölü, 3 yaralı

- Maden ilçesinde meydana gelen kazada, aynı aileden baba ile 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, anne ve kızı ağır yaralandı - Yakınlarının kaza haberini alarak aracıyla olay yerine giden köy muhtarı da otomobilinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı

Elazığ'da trafik kazaları: 2 ölü, 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden baba ile oğlu yaşamını yitirdi, anne ve kızı ağır yaralandı. Yakınlarının kaza haberini alarak aracıyla olay yerine giden köy muhtarı da otomobilinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Muhammed Girgin (36) yönetimindeki 23 HF 032 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 50. kilometresinde Maden ilçesine bağlı Gezin köyü girişinde beton bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Girgin ile 1 yaşındaki oğlu Yunus Emre Girgin olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Şenay (30) ve kızı Elif Girgin (6) ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Girgin ailesinin Kurban Bayramı dolayısıyla ilçeye bağlı Çiftlik köyündeki akrabalarını ziyarete gittikleri öğrenildi.

- Köy muhtarı da kaza yaptı

Öte yandan, yakınlarının kaza haberini alarak aracıyla olay yerine giden Çiftlik Köyü Muhtarı Mehmet Yıldız'ın (53) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil köy yolunda devrildi.

Kazada ağır yaralanan Yıldız da ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


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ElazığTrafik Kazaları
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