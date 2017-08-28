Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Fener hora feneri Şarköy
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Elazığ'da trafik kazaları: 8 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen traktör, şarampole devrildi.Kazada, şoför...

Elazığ'da trafik kazaları: 8 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen traktör, şarampole devrildi.

Kazada, şoför ile traktördeki Zekiye (28), Özlem (27) ve Yiğit Efe Parmaksız (6) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Asri Mezarlığı Kavşağında ise Mustafa Zengin (29) idaresindeki 23 AB 732 plakalı yolcu otobüsü, Hasan Özger (41) yönetimindeki 23 FZ 742 plakalı kamyonet ile Olcay Demiroğlu (28) idaresindeki 23 P 1971 plakalı otomobilin çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, yaralanan bir kişi ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yeni Mahalle Şirin Sokak'ta meydana gelen kazada da Meral Erdem (37) idaresindeki 01 FY 973 plakalı otomobil, önce 23 BH 381 plakalı otomobile, ardından da yoldan geçen bir yayaya çarptı.

Kazada araç sürücü Erdem ile henüz kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ElazığTrafik Kazaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5